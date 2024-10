Bergafest 2024, Falcomatà: “Legame indissolubile tra Reggio e il bergamotto”

“In 24 anni e 24 edizioni il Bergafest, il professore Caminiti, e tutta la ‘Confraternita del Bergamotto’ hanno ampiamente confermato quanto il legame fra le eccellenze del territorio e il territorio stesso sia indissolubile. Noi non possiamo pensare di riqualificare, rigenerare, rinnovare i nostri luoghi storici e i nostri spazi, se poi questi spazi non vengono vissuti, non vengono attraversati dalla promozione della bellezza stessa.

Ecco perché lo scenario incantevole del Lungomare, deve ospitare questi eventi che parlano della nostra città. Uno di questi appuntamenti di prestigio è sicuramente il Bergafest che peraltro ha avuto una ulteriore ribalta nazionale, nei giorni scorsi, ospite del prime time estivo di Sky Sport, nella seguitissima trasmissione ‘Calciomercato l’originale’, che per una settimana, oltre al calcio ha mostrato a tutta l’Italia le bellezze dei nostri splendidi territori”.

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando alla consegna dei premi Bergafest 2024, svolta sul Lungomare Italo Falcomatà.