Bergamotto di Reggio, Minasi: ‘Interrogazione a Ministro per ulteriori tutele a coltivatori’

Di seguito il comunicato stampa della senatrice Tilde Minasi.

Dichiara la Minasi:

“Ho presentato in nona Commissione attività produttive un’interrogazione al Ministro dell’Agricoltura, a tutela dei produttori di bergamotto di Reggio Calabria, frutto unico dell’area reggina, che rappresenta un importantissimo indotto, oltre che un prodotto identitario, per il territorio. I coltivatori sono stati pesantemente danneggiati, come l’intero comparto agricolo, dalla siccità e dalle alte temperature, tanto che quest’anno è stata calcolata una disponibilità del solo 10-20% dei bergamotti normalmente previsti. Dunque ho voluto chiedere al Ministro come intenda agire, ricevendo già una serie di indicazioni e la piena disponibilità a ulteriori misure”.

Prosegue la Minasi:

“Il Ministro ha, infatti, ricordato, tra i vari interventi, l’assegnazione, ai Consorzi di Bonifica dell’Area reggina, con fondi PNRR e della legge 145/2018, di due finanziamenti per un totale di oltre 16 milioni di euro e, alla Regione Calabria, di una quota del Fondo di solidarietà nazionale per fronteggiare la siccità del 2022, che verrà prorogato. Ha anche ricordato azioni di carattere più generale, come i prestiti per le imprese agricole per 20 milioni di euro, previsti nella legge di bilancio, e gli interventi, da un lato, per sostenere la produzione di cultivar più resistenti ai cambiamenti climatici e, dall’altro, per diffondere le regole di una buona educazione alimentare basata su frutta e verdura di qualità”.

Continua la Minasi:

“Ma soprattutto mi ha dato, come dicevo, completa disponibilità a un dialogo per approfondire il tema e le specifiche esigenze dei produttori del settore, comprendendo l’eccellenza di un frutto come il nostro agrume tipico, tanto che abbiamo già concordato un primo appuntamento a breve. Con i suoi quasi 3 secoli di storia e le sue proprietà nutraceutiche ed antiossidanti, il bergamotto è un frutto esclusivo del territorio reggino, che, ricordo, è l’unico su cui nasce, sulla fascia costiera tra circa 50 Comuni, da Villa San Giovanni a Monasterace, per circa 2000 ettari su 150 km di costa.

