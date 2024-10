Bergamotto, ‘nduja e le altre specialità calabresi su Rete 4

A “Parola di pollice verde” una puntata tutta dedicata ai profumi e sapori della costa Calabrese e per non mancare la Tarantella delle “Chiazzarole di Tropea” che hanno invaso la piazza con ben 21 elementi tra ballerini e musicisti.

Sarà trasmessa il prossimo 3 febbraio alle ore 12 la puntata registrata lo scorso 18 dicembre a Pizzo Calabro.

La puntata realizzata sul meraviglioso panorama di Pizzo è stata ideata dallo chef Giuseppe romano del Me restaurant già noto come ristorante rivelazione dell’anno per gli Awards 2017 con il patrocinio del comune di Pizzo che ha espresso interesse ed impegno nell’ottima organizzazione dell’evento e dalla collaborazione dei vari consorzi e di Confindustria Vibo Valentia.

La puntata è stata concentrata sul paese di Pizzo dove lo chef Romano ha invitato diversi colleghi della regione per realizzare piatti della tradizione e per non mancare l’eccellenza del paese stesso sua maestà “il Tartufo” realizzato in diretta dai maestri gelatai Domenico Belvedere e Eliseo Bruni della storica gelateria del centro ed in fine la puntata è stata completata con la registrazione su Tropea per la cipolla ,Spilinga per la nduja e Reggio per il bergamotto.