Bergarè e bergamotto di Reggio Calabria, Pizzi e Perri: ‘La nuova comunicazione è la strada giusta’

Il Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria, attraverso le parole del Presidente Ezio Pizzi, manifesta grande soddisfazione per la riuscita dell’evento Bergarè, che ha contribuito a diffondere la giusta narrazione del Bergamotto di Reggio Calabria attraverso tutte le manifestazioni allestite nell’area dello splendido Castello Aragonese di Reggio Calabria dal 26 al 29 ottobre scorso. Insieme alle parole di apprezzamento del presidente Pizzi arrivano anche i ringraziamenti ufficiali da parte di Giuseppe Perri che è il coordinatore del progetto tecnico.

“Siamo grati alla Regione Calabria, alla parte politica ed ovviamente alla dirigenza tecnica che ha consentito di realizzare una campagna di promozione senza precedenti”, afferma Perri. “Insieme al presidente Pizzi ed a tutta la squadra del consorzio siamo riusciti ad inserire il bergamotto in un filone istituzionale e promozionale che ha portato e continuerà a portare l’essenza, da una parte, ed il frutto d’altra parte, al consacramento di un territorio intero”.

Il Consorzio, grazie ai fondi regionali finanziati con risorse FEASR PSR Calabria 2014-2020 Misura 3.2.1 sottointervento A, ha gestito per Bergarè la creatività degli allestimenti e la comunicazione dell’intero evento attraverso i canali social e i mezzi di informazione, contribuendo in maniera fattiva alla riuscita di una manifestazione che ha portato alle luci della ribalta locale e nazionale un frutto unico e distintivo dell’area di Reggio Calabria.

“E’ questa la strada giusta intrapresa”, confermano Pizzi e Perri. In particolare, il coordinatore del progetto tecnico, Giuseppe Perri, aggiunge che “proprio per questi motivi diventa ancora più fondamentale confermare la Dop sul frutto: siamo convinti – scrive in una nota – che gli uffici preposti siano tutti concordi su tale importante scelta. Testimonianza provata è, ancora una volta, l’unione delle forze che, anche attraverso l’edizione di Bergarè, ha consentito di ottenere un successo riconosciuto oggettivamente da tutti”. Per Perri e Pizzi, difatti, il forte ruolo esercitato dalla Camera di Commercio di Reggio con il presidente Tramontana ma anche il contributo fattivo di tutte le associazioni di categoria e di settore, parimenti l’Università ed i singoli produttori, hanno compattato un comparto intero che ormai è pronto al lancio definitivo. Senza più voltarsi indietro.