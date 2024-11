Bermè Viola Reggio Calabria, inizia la prevendita dei biglietti

Il 4 ottobre si avvicina e in preparazione alla prima gara del campionato di seria A2, apre ufficialmente la prevendita dei biglietti per assistere alla gara tra Bermè Viola Reggio Calabria contro Casale Monferrato. Da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 20. Sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20. Domenica sarà possibile acquistare i biglietti per la prima gara di campionato presso i botteghini del Pala Calafiore dalle 16.30 alle 18.30.

Fonte: www.violareggiocalabria,it