Biagio Antonacci al Palacalafiore, le INFO sui biglietti

Proseguono con strepitoso successo le vendite del BIAGIO ANTONACCI TOUR 2017-2018 che colleziona la nona data completamente esaurita. Infatti, la prima delle due date al Palasport di Reggio Calabria, prevista per il 16 gennaio, è totalmente sold out. Mentre sono ancora disponibili biglietti per il secondo concerto del 17 gennaio.

Entrambe le date sono organizzate dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Il 2 maggio prossimo partirà poi DEDICHE E MANIE TOUR 2018, la tournée che vedrà Biagio Antonacci protagonista ad Acireale (terza data), a Bari (quarta data) e arriverà poi a Milano, Roma, Napoli, Montichiari (BS) e Conegliano (TV).

I biglietti del tour, prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con IRIS S.r.l., sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne (www.ticketone.it), e in tutti i punti vendita autorizzati.Il successo di Biagio viaggia oltre i confini nazionali. Il tour raggiungerà infatti per la prima volta anche la Russia: il 12 febbraio a San Pietroburgo (BKZ Oktyabrsky) e il 13 febbraio a Mosca (Crocus Hall).

RTL 102.5 è radio partner del tour.

