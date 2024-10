Biagio Antonacci, il ritorno in Calabria del cantautore de “L’amore comporta”

Dopo lo strepitoso successo registrato due anni fa con un concerto in esclusiva regionale al PalaGreco di Catanzaro, Biagio Antonacci si prepara a tornare nuovamente in Calabria per una serata-evento organizzata anche questa volta dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese.

Palcoscenico dell’attesa esibizione del cantautore de “L’amore comporta” sarà il PalaCalafiore di Reggio Calabria, dove Biagio arriverà il prossimo 16 gennaio nell’ambito del tour che partirà a dicembre da Firenze e approderà in tutta Itaia con una serie di imperdibili live. Tra i quali ci sarà, appunto, anche la Città metropolitana: si consolida così la collaborazione della Esse Emme Musica con Reggio Calabria che continua a ospitare i live più importanti del momento in riva allo Stretto.

Dopo i grandi eventi ospitati negli ultimi mesi – per tutti basta solo ricordare la doppia data di Ligabue -, ci si prepara ad almeno due grandi appuntamenti, che non è detto siano gli unici: se il 16 gennaio sarà il turno di Biagio Antonacci, a marzo, il 15, toccherà a Gianni Morandi infiammare i partecipanti alla serata al PalaCalafiore.

Tornando a Biagio Antonacci, il bel cantautore arriverà a Reggio Calabria dopo il taglio del nastro del 15 dicembre al Nelson Mandela Forum di Firenze, dopo l’uscita, prevista per il 10 novembre del nuovo album (Iris/Sony music Italia).

I biglietti già disponibili nelle prevendite ufficiali e online del circuito TicketOne e Ticket Service Calabria.