Biblioteca Comunale di Reggio: avviati due interventi strategici

La Biblioteca Comunale Pietro De Nava di Reggio Calabria è temporaneamente chiusa al pubblico per lavori di adeguamento degli impianti e messa in sicurezza ma, nel frattempo, è in corso un’importante attività di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.

Durante la chiusura sono stati avviati due interventi strategici: la digitalizzazione dei beni culturali finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”), coordinata dalla Regione Calabria, e le operazioni di spolvero e disinfestazione dei depositi a cura della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria.



Il progetto “I tesori cartacei del Comune di Reggio Calabria: scoprirli, digitalizzarli, divulgarli” prevede la digitalizzazione di manoscritti, pergamene, volumi rari, delibere ottocentesche, catasti, liste di leva e ruoli matricolari custoditi presso la biblioteca e l’Archivio Storico Comunale, con l’obiettivo di conservarli e renderli fruibili anche da remoto.

Parallelamente, le attività di pulizia e tutela stanno assicurando condizioni ottimali di conservazione del patrimonio librario e documentario.



A seguito di un incontro con il dirigente ai Lavori Pubblici, alla presenza del sindaco e del capo di gabinetto, è stato comunicato che è stato ottenuto l’ok dei Vigili del Fuoco alla realizzazione del progetto di adeguamento.

Attualmente si è in attesa del parere della Soprintendenza, per poi procedere con l’affidamento dell’intervento. Si auspica l’avvio dei lavori nel più breve tempo possibile, una volta completato l’iter burocratico-amministrativo con l’acquisizione di tutti i pareri necessari. Il dirigente prevede la conclusione degli interventi entro giugno 2026.



Nel frattempo, i servizi bibliotecari continuano presso la Villetta De Nava, dove il personale garantisce per quanto possibile, prestiti, consultazioni e assistenza agli utenti.

Proseguono inoltre gli eventi culturali storicizzati organizzati in collaborazione con le associazioni CIS – Centro Internazionale Scrittori della Calabria, Associazione Culturale Anassilaos e Touring Club Italiano, che continuano ad animare la Villetta De Nava con incontri, presentazioni e momenti di approfondimento, mantenendo vivo il ruolo della “De Nava” come cuore pulsante della cultura cittadina anche in questa fase di transizione verso una riapertura rinnovata e moderna.