Biennale dello Stretto, Versace: “Importante occasione di confronto”

"La biennale può diventare un occasione per raggiungere quell’ obiettivo di provare a uscire fuori dai confini nazionali", le parole di Versace

Si è svolta presso il Museo di Reggio Calabria la seconda giornata della Biennale dello Stretto. Il Vice Sindaco Metropolitano Carmelo Versace porta i saluti della città metropolitana in persona del suo Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà e ringrazia il Direttore del Museo Dott. Sudano per aver rinnovato la disponibilità a fruire dei i suoi splendidi locali per questo importante appuntamento.

“Questa è una occasione di interscambio istituzionale, per provare ad assorbire metodologie che si portano avanti in altri paesi da un pò più di tempo , afferma il Vice Sindaco Metropolitano, approfittando per portare i suoi saluti al sindaco presente Francois Bayrou, Sindaco di Pau.

“La biennale ci ha dato e ci da la possibilità di creare un ponte culturale, uno spazio dove riesci a confrontarti con grandi professionisti a livello nazionale e internazionale e magari anche modificare il contesto in cui noi viviamo,” aggiunge il Vice Sindaco Metropolitano.

E, prosegue, “Abbiamo ancora tanti problemi ma l’occasione della biennale non può esser momento da vivere semplicemente ogni due anni ma deve costituire un momento di inclusione che lasci un eredità importante a chi verrà dopo di noi, provando ad arricchirlo ancora di più con una innovazione non solo del singolo ma di un area vasta di due città metropolitane, Reggio e Messina, che hanno voglia di dire la sua.

Conclude Versace: “Mi viene in mente il vecchio progetto romano di area metropolitana dello stretto caduto nel dimenticatoio: ebbene la biennale ci insegna che le cose stanno cambiando e al di là degli steccati che possono dividerci su ideologie e quant’altro penso che la biennale possa diventare un occasione per raggiungere quell’ obiettivo di provare a uscire fuori dai confini nazionali provando a raccontare tanto del nostro territorio .”