Reggio, presentato dalla BIESSE il libro "Crimine infinit8" di Barbarossa e Benelli

Si è svolta presso il terrazzo dell'accademia Gourmet la presentazione del libro "Crimine infinit8" edito da Fandango, scritto dai giornalisti, scrittori e registi romani Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli. Grande successo di partecipazione all'esclusiva nazionale proposta dell'associazione culturale BIESSE. Il romanzo prende spunto dall'operazione Crimine infinito, parte da Reggio Calabria, si estende in Lombardia fino ad arrivare in Austria.

Bruna Siviglia ai microfoni di CityNow ha sottolineato la valenza del progetto “Liberi di Scegliere”:

Stiamo portando avanti il progetto liberi di scegliere, ideato dal giudice Roberto Di Bella. L'attenzione da parte della commissione anti ' ndrangheta se la Calabria ha genera giornalisti, scrittori, il romanzo prende spunto dalle operazioni parte delle operazioni Crimine infinito, si estende anche in Lombardia fino ad arrivare in Austria.

Ha moderato la giornalista Luisa Lombardo, presente il Capo del Gabinetto della Prefettura dott. Marco Oteri, il colonnello Marco Guerrini comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il questore di Reggio Calabria dott. Bruno Megale, il procuratore minorile di Reggio Calabria dott. Roberto Di Palma, il presidente della commissione anti 'ndrangheta Antonio De Caprio. Tra i relatori l' avv. Francesca Maria Panuccio, docente di diritto privato comparato presso l'Università degli Studi di Messina, facoltà di Giurisprudenza ed il professore Daniele Cananzi professore di filosofia del diritto, il giornalista direttore del Dispaccio Claudio Cordova, ha moderato la giornalista Luisa Lombardo, presente il dott. Roberto Pennisi presidente del consultorio diocesano di Reggio Calabria.

Molta partecipazione di pubblico nel rispetto delle norme anticovid presso l'accademia Gourmet di Filippo Cogliandro, lo chef l'ambasciatore antiracket, il capitano della Finanza Nunzio Difonzo, Comandante in S.V. del Gruppo Reggio Calabria, la comandante della Polizia Municipale di Caulonia avv. Serena Scuderi, il dirigente delle voltanti della Questura di Reggio Calabria dott. Luciano Rindone, il momento clou è stato il collegamento via Skype con il direttore del TGCOM Paolo Liguori.

Gli autori Cristiano Barbarossa e Fulvio Benelli ai microfoni di CityNow hanno illustrato gli argomenti centrali rappresentati dal libro:

Nel nostro libro "Crimine infinit8", viene descritto come può esserci il pericolo della coesistenza tra coloro che operano per uscire dalla criminalità, si tratta di una lettura scientifica. All'interno di questo tipo di dinamiche si sviluppa un poliziesco che può esser letto come una narrazione semplice per sintetizzarne la sua complessità.