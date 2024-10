A Reggio Calabria la conferenza su Quota cento e reddito di cittadinanza

Sì è svolta nella Sala Giuditta Levato del Consiglio Regionale della Calabria la conferenza su Quota cento e reddito di cittadinanza promossa da biesse associazione culturale bene sociale.

Relatore d’eccezione il noto giornalista del tg5, del Messaggero e della Stampa di Torino Bruno Benelli esperto del settore, Benelli ha messo in evidenza tutti gli aspetti tecnici e burocratici della riforma che divide L’Italia, un argomento che ha visto un dibattito molto partecipato con interventi anche da parte del pubblico presente di alta qualità.

Il principio è buono dice Benelli ma diventa difficile metterlo in pratica visto che i centri per l impiego non sono ancora preparati al nuovo sistema.

Moderatore del dibattito il Giornalista Ansa Giorgio Neri che si è interfacciato con Benelli entrando nel cuore della tematica.

Ad introdurre la Presidente Biesse Bruna Siviglia che ringrazia il Dott Bruno Benelli per aver accolto l’invito offrendoci la possibilità di fare chiarezza sui tanti aspetti della riforma.

Presente anche il Consigliere Regionale Giuseppe Peda’ che ha espresso parole di elogio per le attività concrete che l’associazione biesse porta avanti sul territorio, serve il lavoro è su questo che bisogna puntare , si sofferma sulla grave situazione in cui versa la sanità calabrese commissariata da diversi anni e del suo impegno come consigliere regionale su diversi fronti.

A concludere il Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto: “Ho molte perplessità riguardo l’applicazione del reddito di cittadinanza staremo a vedere il tempo darà tutte le risposte certo è continua Irto che bisogna investire sulle politiche di sviluppo , di crescita occupazionale , sono sempre più numerosi i calabresi che sono costretti a lasciare la nostra terra è questo non è accettabile”.

Puntare sul lavoro è prioritario in una fase storica che vede la Calabria spopolarsi sempre di più.

Irto ringrazia la Presidente Bruna Siviglia per aver posto l’attenzione su un tema così importante e per tutto il lavoro che l’associazione porta avanti sul territorio.