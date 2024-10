Biesse ospita il noto scrittore bolognese autore di “Armando Diaz, il Generale e l’uomo”

Un altro importante appuntamento targato Biesse all'interno dei locali di Via Filippini.

Biesse presenta “Armando Diaz, il generale e l’uomo” di Raffaele Riccio noto scrittore bolognese che domani sarà a Reggio Calabria ospite di Biesse.

Venerdi 4 gennaio, alle ore 16.30 presso lo Spazio Open di Via Filippini, l’Associazione culturale Biesse ha organizzato un incontro con lo scrittore bolognese Raffaele Riccio, per la presentazione del suo ultimo libro “Armando Diaz, il Generale e l’uomo“. Il saggio storico edito dalla casa editrice Ippogrifo, mette in particolare rilievo gli aspetti umani del Generale della Prima Guerra Mondiale, che attuo’ un’inversione di tendenza rispetto alla consolidata disciplina militare piemontese, instaurando con le truppe rapporti umani, basati sul rispetto e la comprensione. Il testo, ricco di citazioni, di riferimenti storici e letterari, restituisce il giusto riconoscimento al Generale che fu l’artefice della vittoria italiana guidando l’esercito nelle battaglie del Piave, del Grappa e di Vittorio Veneto.

Introduce la Presidente Biesse Bruna Siviglia, saluti Antonella Cuzzocrea responsabile di Spazio Open, modera e presenta l’autore la Prof.ssa Raffaella Imbriaco, conclude Raffaele Riccio.