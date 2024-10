Reggio, grande attesa per Goran Bregovic al teatro F.Cilea. Info biglietti

Grande attesa per il concerto di lunedì 15 aprile al teatro Francesco Cilea

Molti musicisti sarebbero felici con solo un frammento della carriera di Goran Bregovic.

Compositore contemporaneo, musicista tradizionale o rock star, non ha dovuto scegliere – ha combinato tutto per inventare una musica che è allo stesso tempo universale e assolutamente sua.

Dopo cinque anni dal suo ultimo album, Goran Bregovic torna con una nuova produzione incentrata sul tema della diversità religiosa e della coesistenza pacifica: “Three Letters from Sarajevo”.