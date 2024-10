‘Sundaily’: Caronte&Tourist presenta una promozione per viaggiare nello Stretto

La sinergia tra le Camere di Commercio di Messina e Reggio Calabria e Caronte & Tourist nasce per promuovere una rete di partner commerciali e istituzionali che avvicini le due sponde dello Stretto di Messina nell’ottica di creare un’ulteriore opportunità di conurbazione dell’area metropolitana dello Stretto.

L’occasione è quella di Sundaily, l’iniziativa di C&T attiva sullo Stretto e nata per incentivare il traghettamento domenicale tra le due città.

Attraverso l’acquisto del biglietto multiservizi Sundaily, infatti, i cittadini – oltre al viaggio di andata e ritorno in giornata – possono accedere a un portafoglio virtuale (del valore di 20 euro) da spendere principalmente nei settori del commercio, della cultura, dell’intrattenimento e della ristorazione presso i partner locali convenzionati.

Le due Camere di commercio hanno deciso di aderire al progetto come partner istituzionali per ampliare il network commerciale. Una collaborazione tra pubblico e operatori privati che fa da cassa di risonanza alla volontà di realizzare quell’idea di conurbazione dell’area dello Stretto ferma da ormai troppi anni.

“Abbiamo valutato la bontà della proposta – dice Ivo Blandina, presidente della CCIAA di Messina – e ne abbiamo sposato lo spirito di condivisione. Del termine conurbazione si è troppo spesso abusato negli anni. Noi continuiamo a crederci e pensiamo che un’iniziativa privata concreta che risponda alle esigenze dei cittadini non può che essere un’opportunità per l’economia del territorio”.

“Dopo due anni difficili – aggiunge Antonino Tramontana, presidente della CCIAA di Reggio Calabria – la voglia di ripartire di imprenditori e consumatori, coadiuvata dai giusti incentivi, può essere terreno fertile per dare nuova linfa al commercio locale. Iniziative come questa non possono che essere partecipate e promosse. Pertanto, grazie anche al coinvolgimento delle associazioni di categoria, inviteremo gli operatori di Messina e Reggio Calabria ad aderire all’iniziativa”.

“Le Camere di Commercio di Messina e Reggio Calabria rappresentano importanti interlocutori istituzionali – ha dichiarato Vincenzo Franza, AD di Caronte & Tourist – L’augurio è quello di creare un network ampio ma a maglie strette, che avvicini sempre più le due città e renda facile e appetibile immaginare una passeggiata domenicale dall’altra parte dello Stretto”.