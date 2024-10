Approvato il bilancio di previsione: esulta la maggioranza di Palazzo San Giorgio

La maggioranza di Palazzo San Giorgio esprime «compiacimento per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 da parte del Consiglio Comunale». Secondo il centrosinistra, infatti, «si avvia la fase di uscita dal Piano di riequilibrio attraverso un documento economico di programmazione inclusivo e costruito ascoltando e recependo i bisogni dei cittadini». Nel loro intervento, i consiglieri comunali sottolineano le parole espresse in aula, nella seduta odierna, dal sindaco Giuseppe Falcomatà, rilanciandone «l’alto profilo che eleva il confronto ed il livello dell’intero civico consesso».

«Come detto dal sindaco Falcomatà – spiegano – questo bilancio segna la “fine della nottata”, il buio che era calato su Reggio ed i reggini a causa del debito e di un conseguente piano di riequilibrio che hanno costretto i cittadini ad immani privazioni e sacrifici».

«Condividiamo in pieno l’idea – aggiungono – che debba avviarsi una pacificazione anche rispetto alla stagione che ha prodotto il debito e sul debito stesso. Non vogliamo più tornare a parlare della pesante eredità del passato, non è più un argomento politico visto che è stato consegnato ai tre gradi giudizio delle autorità giudiziaria ed alla storia recente della città. Crediamo, come ha affermato il sindaco Falcomatà, non sia più produttivo per nessuno continuare a discutere di quel peso debitorio e di quelle scelte politiche che hanno portato al predissesto».

«Questa classe politica e dirigente – continuano – ha mostrato coraggio con un’unica certezza granitica che, dopo lo scioglimento per contiguità mafiose ed il piano di riequilibrio, dichiarare il dissesto sarebbe stato il colpo mortale per l’intero territorio. Una maggiore onestà intellettuale, da parte di tutti, nel riconoscere che alcune difficoltà nella gestione dei servizi sono figlie del fatto che si è scelta una linea di responsabilità per salvaguardare Reggio dalla devastazione del default, sarebbe stato più utile soprattutto per la comunità e per i cittadini».