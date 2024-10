I bimbi autistici chiamano a raccolta Reggio Calabria: “Non siamo diversi ma speciali”

Una due giorni voluta non solo per sensibilizzare la comunità ma per far conoscere l’altro aspetto dell’autismo

Una piccola “realtà”, ancora non molto conosciuta ma che va sicuramente aiutata e supportata.

E’ la “realtà” dei bimbi autistici ai quali dà voce l’associazione “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo” presieduta da Angela Villani, mamma del piccolo Matteo affetto da sindrome di Asperger, che insieme ad altre mamme, ha allestito la Galleria di Palazzo San Giorgio con i manufatti dei piccoli realizzati a mano. Una due giorni voluta non solo per sensibilizzare la comunità ma per far conoscere l’altro aspetto dell’autismo: i volti, gli occhi, i sorrisi di tantissimi bambini che hanno voglia di integrarsi con i loro coetanei, che hanno voglia di mostrare che non sono bambini “diversi” come li definisce qualcuno ma “speciali”.

E lo ribadisce la presidente dell’associazione Angela Villani che, nel ringraziare il Garante dell’Infanzia Antonio Marziale, il vice sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro e il consigliere comunale Giuseppe Sera per la “costante vicinanza e premura verso tutti i bambini autistici e le loro famiglie”, spiega “quella parte di mondo dal quale in tanti fuggono per paura“.

“Invito la comunità a partecipare alle iniziative dell’associazione “Il volo delle farfalle – evoluzione autismo” per dare un futuro migliore e più dignitoso a tutti i bimbi soggetti da questa sindrome e, soprattutto, chiediamo l’aiuto delle istituzioni affinchè diano alla Calabria strutture idonee capaci di garantire cure mirate per ogni piccolo e grande paziente. I nostri figli non sono alieni, sono bambini che hanno dei sentimenti, sanno cos’è la paura e l’indifferenza, vogliono giocare, sorridere, essere abbracciati, essere amati per come sono. Sono bambini che dobbiamo aiutare per farli diventare un giorno, uomini e donne autonomi, capaci di integrarsi all’interno del contesto sociale“.

Sulla stessa lunghezza d’onda il vice sindaco della Città Metropolitana Riccardo Mauro e il consigliere comunale Giuseppe Sera che, alla chiamata dei bimbi autistici, hanno immediatamente risposto “presente” sostenendo le tante mamme nell’iniziativa e nel percorso che andranno a svolgere i piccoli.