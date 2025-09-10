City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Tragedia a Vibo: il bimbo colpito da una trave al parco non ce l’ha fatta

Il quadro clinico sembrava migliorato dopo il secondo intervento e il trasferimento a Roma, ma per Francesco non c'è stato nulla da fare

10 Settembre 2025 - 14:59 | Comunicato Stampa

parco vibo

Non ce l’ha fatta Francesco, il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel parco urbano di Vibo Valentia, a causa di una trave in legno che gli ha schiacciato il fegato.

Il miglioramento iniziale e il successivo peggioramento

Il quadro clinico del piccolo sembrava essere migliorato dopo il secondo intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo il trasferimento a bordo di un aereo militare da Vibo Valentia. Tuttavia, nelle ultime ore, le condizioni di Francesco sono precipitate, e purtroppo il bambino non ce l’ha fatta.

Il primo intervento e il trasferimento d’urgenza

All’ospedale di Vibo Valentia, i medici avevano sottoposto il piccolo a un primo intervento, riuscendo a tamponare l’emorragia, ma, visto il grave quadro clinico, è stato deciso il trasferimento a Roma, presso un centro specializzato.

Fonte: Ansa Calabria

Vibo Valentia Cronaca