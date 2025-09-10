Tragedia a Vibo: il bimbo colpito da una trave al parco non ce l’ha fatta
Il quadro clinico sembrava migliorato dopo il secondo intervento e il trasferimento a Roma, ma per Francesco non c'è stato nulla da fare
10 Settembre 2025 - 14:59 | Comunicato Stampa
Non ce l’ha fatta Francesco, il bimbo di tre anni e mezzo rimasto gravemente ferito venerdì scorso nel parco urbano di Vibo Valentia, a causa di una trave in legno che gli ha schiacciato il fegato.
Il miglioramento iniziale e il successivo peggioramento
Il quadro clinico del piccolo sembrava essere migliorato dopo il secondo intervento chirurgico eseguito presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo il trasferimento a bordo di un aereo militare da Vibo Valentia. Tuttavia, nelle ultime ore, le condizioni di Francesco sono precipitate, e purtroppo il bambino non ce l’ha fatta.
Il primo intervento e il trasferimento d’urgenza
All’ospedale di Vibo Valentia, i medici avevano sottoposto il piccolo a un primo intervento, riuscendo a tamponare l’emorragia, ma, visto il grave quadro clinico, è stato deciso il trasferimento a Roma, presso un centro specializzato.
Fonte: Ansa Calabria