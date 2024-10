Viola, Binelli: il capitano che vuole dare sempre di più

Domenica alle ore 18, i reggini giocano una sfida d’altra quota in casa del forte Virtus Ragusa.

Ecco le sue dichiarazioni rilasciate all’interno del format Tv “Momenti neroarancio” in onda su Videotouring.

“L’ultima sfida? Sapevamo quanto difficoltà ci fosse nell’affrontare Castanea. Ci siamo fatti trovare pronti, nonostante di trattasse della terza gara in una settimana, Il nostro Palasport deve diventare un fortino e dobbiamo provare a non perdere più in casa fino a fine anno“.

State crescendo, dico bene?

“Nelle prime giornate dovevamo ancora conoscerci come si deve. La differenza tra allenarsi insieme e giocare insieme è importante. Stiamo ancora imparando, stiamo ancora crescendo. Lavoriamo ogni giorno per diventare ancora migliori“.

Il ruolo di Capitano?

“Non sono mai stato bravo con le parole. Ho sempre dovuto trovato un modo per esprimermi e provo a farlo sul rettangolo di gioco. Spero che stia andando bene”.

La parola “Promozione”?

“E’ lunga. Chi non se l’aspettava adesso ci conosce. Abbiamo perso una sola partita contro Capo D’Orlando. Giocheremo a Ragusa, lavoriamo sodo e vedremo come andrà”.

La classifica? Pensavate di essere in vetta?

“Ci ha fatto la stessa domanda il nostro Coach qualche giorno fa mentre eravamo tutti al centro del campo.

La nostra risposta era si, ed è sempre si. Noi lavoriamo da inizio anno seriamente e non è una sorpresa per noi essere in vetta“.