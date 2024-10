Bisceglie-Reggina: il dato attuale dei biglietti staccati per i sostenitori amaranto

Il termine ultimo per l'acquisto del biglietto è per le 19 di stasera

Neanche a Bisceglie la Reggina sarà sola. Salvo imprevisti (vedi trasferta di Castellammare di Stabia) ci sarà una buona rappresentanza di tifosi al seguito della squadra.

Al momento sono circa 250 i tagliandi staccati ma destinati a crescere fino a stasera, quindi una discreta cornice per un gruppo, quello amaranto, che mai come in questa circostanza ha bisogno del sostengo dei propri tifosi, tutti pronti ed insieme per tornare al successo dopo la prima sconfitta stagionale. Disponibilità totale circa 500, si chiude stasera alle 19,00.

