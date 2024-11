Villa Arangea ‘rinasce’ con la famiglia Crucitti. Le specialità di Natale e la promo per il Black Friday – FOTO

L'arte del dolce artigianale (e non solo) caratterizza lo storico bar reggino. Scopri la vasta gamma di prodotti ed ordina i tuoi preferiti

Varcare le porte di Villa Arangea significa entrare in un luogo magico, dove il profumo del caffè appena preparato si fonde con quello irresistibile dei cornetti caldi e dei dolci artigianali, creando un’esperienza sensoriale unica. A gennaio 2024, lo storico bar di Reggio Calabria ha riaperto i battenti sotto la nuova guida della famiglia Crucitti, portando con sé una ventata di freschezza e innovazione.



Con oltre 40 anni di esperienza nel settore, la famiglia Crucitti ha trasformato Villa Arangea in un autentico gioiello dell’artigianato dolciario.

Dal restyling al vasto assortimento di prodotti, tutto parla di qualità e passione. Ogni creazione è il risultato di un laboratorio artigianale che unisce maestria e materie prime di altissima

qualità, selezionate con cura e garantite da fornitori certificati.



Le specialità di Natale

A Villa Arangea il Natale è già arrivato. L’atmosfera accogliente del giardino d’inverno invita a scoprire un universo di prelibatezze natalizie: panettoni, pandori, torroni e petrali artigianali, pronti a rendere indimenticabile ogni tavola festiva.

I panettoni, disponibili nelle varianti classiche, pistacchio & rocher, nutella e bergamotto, sono un vero capolavoro artigianale. E non finisce qui: i pandori classici e i panettoni/pandori gelato, in diversi gusti, completano l’offerta. Prenotare il proprio dolce natalizio non è mai stato così semplice.

Il torrone, realizzato con il tradizionale metodo del taglio a mano, è una celebrazione della tradizione calabrese. Dal croccante alle mandorle (rigorosamente siciliane), a quello al bergamotto, fino alle versioni ricoperte di cioccolato fondente, bianco o nero, ogni pezzo è una vera opera d’arte.

Non possono mancare i petrali nei loro vari gusti, con quelli classici ricoperti di cioccolato, cioccolato bianco e cioccolato al bergamotto, una delizia imperdibile per i palati più raffinati.

L’eccellenza del Bergamotto

Il principe degli agrumi, il bergamotto di Reggio Calabria, è protagonista indiscusso a Villa Arangea. Dai dolci tradizionali come i panettoni artigianali ai raffinati bacetti al bergamotto, passando per le frolle, i cannoli, le torte della nonna, piparelle, straccetti, paste di mandorle e cornetti, ogni creazione è un omaggio a questo straordinario frutto, tipico della nostra città.

Promozione Black Friday: Un’occasione da non perdere

In occasione del Black Friday, Villa Arangea propone uno sconto del 30% su tutti i prodotti natalizi. Un’opportunità unica, valida dal 29 novembre al 2 dicembre, per regalarsi o regalare l’eccellenza artigianale.

Un’esperienza per tutti i momenti della giornata

Dalla colazione alle prime luci dell’alba, con croissant fragranti e leggeri (tutti 100% vegani con impasti “maturi” a lenta lievitazione. Disponibili in tantissimi gusti, tra quelli più in voga: integrali al miele, al bergamotto, cereali e frutti di bosco, all’arancia, alle mandorle). E poi ancora, la pausa caffè e i dolci al piatto con tisane e thè, che accompagnano il pomeriggio. Villa Arangea sa come coccolare i suoi clienti.

I nuovi titolari pensano proprio a tutti, comprese le persone celiache. Presto, infatti, sarà operativo un laboratorio sigillato dedicato per garantire la massima sicurezza alimentare.

La famiglia Crucitti: artigiani per passione

Ogni dettaglio riflette la dedizione e la passione della famiglia Crucitti. Dai profumi avvolgenti che escono dal laboratorio alla calorosa accoglienza del personale, ogni visita allo storico bar sarà un’esperienza unica. I prezzi, in linea con l’economia cittadina, riflettono il giusto equilibrio tra qualità e accessibilità.

Villa Arangea non è solo un bar: è una tradizione che si rinnova, un luogo dove il sapore autentico incontra la modernità.

Aperto tutti i giorni dalle 6:00 alle 21:00. Non perdete l’occasone di scoprire l’arte del gusto.

Maggiori informazioni

Via Arangea, 97 D – Reggio Calabria

Per maggiori informazioni via una mail a info.villaarangea@gmail.com, chiama lo 0965641021. Oppure visita la pagina Instagram.