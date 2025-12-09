‘Consensus’, un nuovo riferimento scientifico internazionale per la blockchain con l’opera del prof. Ferrara

L’ecosistema delle tecnologie blockchain sta vivendo una fase di profonda trasformazione, con applicazioni che si estendono ben oltre le criptovalute per abbracciare settori strategici come la finanza, la sanità, la supply chain e l’Internet of Things. In questo contesto di rapida evoluzione, la comunità scientifica internazionale accoglie un nuovo contributo di rilevanza primaria: “Consensus: Fueling Blockchain Innovation and DApp Expansion”, pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Morgan Kaufmann, marchio editoriale di Elsevier.

Un team di ricerca internazionale di eccellenza

L’opera nasce dalla collaborazione di un gruppo di ricercatori di riconosciuta competenza nel campo dell’intelligenza artificiale, della matematica applicata e dell’informatica, sotto il coordinamento scientifico del Prof. Massimiliano Ferrara, Professore Ordinario di Mathematical Economics, Artificial Intelligence, Machine Learning e Applied Game Theory presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Research Affiliate presso l’ICRIOS (Invernizzi Centre for Research in Innovation, Organization, Strategy and Entrepreneurship) della Bocconi University di Milano e Visiting Professor presso la Istanbul Okan University.

Il team autoriale comprende ricercatori provenienti da istituzioni accademiche di tre continenti:

• Ali Ahmadian, Ph.D. – Faculty of Engineering and Natural Sciences, Istanbul Okan University, Turchia

• Ashok Kumar Yadav, Ph.D. – Department of Information Technology, Rajkiya Engineering College Azamgarh, India

• Om Pal, Ph.D. – Department of Computer Science, University of Delhi, India

• Massimiliano Ferrara, Ph.D. – ICRIOS, Bocconi University; Università Mediterranea di Reggio Calabria; Istanbul Okan University

I contenuti: dai fondamenti teorici alle applicazioni pratiche

Il volume, articolato in otto capitoli per 250 pagine, rappresenta un’esplorazione sistematica e rigorosa dei meccanismi di consenso che stanno alla base dell’innovazione blockchain e dell’espansione delle applicazioni decentralizzate (DApps). L’opera colma un vuoto significativo nella letteratura scientifica internazionale, offrendo una trattazione che spazia dai principi fondamentali della tecnologia blockchain fino alle più avanzate tecniche di selezione degli algoritmi di consenso.

Tra i temi affrontati con particolare profondità si segnalano l’analisi comparativa dei meccanismi Proof of Work e Proof of Stake nelle loro molteplici varianti (GHOST, Bitcoin-NG, Ouroboros, Casper, Algorand, Tendermint), l’evoluzione dei protocolli Byzantine Fault Tolerance, i modelli di consenso ibridi e, elemento di particolare originalità, l’applicazione di tecniche di Multi-Attribute Decision-Making (MADM) per la selezione ottimale del meccanismo di consenso in funzione delle specifiche esigenze applicative.

“La selezione del meccanismo di consenso più appropriato per uno specifico dominio applicativo rappresenta una delle sfide cruciali nello sviluppo e nell’innovazione dei sistemi blockchain. Quest’opera fornisce agli sviluppatori e ai ricercatori gli strumenti decisionali necessari per affrontare questa sfida con rigore metodologico.”

Un contributo nel solco dell’intelligenza artificiale affidabile

La pubblicazione di “Consensus” si inserisce coerentemente nel percorso di ricerca del Prof. Ferrara, che ha recentemente dato alle stampe “Intelligenza Artificiale Affidabile” per Egea – Università Bocconi, con prefazione di Paolo Benanti.

Entrambe le opere condividono l’attenzione verso le dimensioni della trasparenza, dell’affidabilità e della sicurezza nei sistemi basati su intelligenza artificiale e tecnologie distribuite, temi che assumono rilevanza crescente nel dibattito scientifico e normativo internazionale.

Il volume “Consensus” si rivolge a un pubblico diversificato: ricercatori accademici impegnati nello studio delle tecnologie distribuite, sviluppatori blockchain alla ricerca di guide implementative rigorose, e decision-maker chiamati a valutare l’adozione di soluzioni decentralizzate nei rispettivi ambiti organizzativi. L’approccio metodologico adottato dagli autori garantisce una trattazione accessibile ai non specialisti, senza sacrificare il rigore formale richiesto dalla comunità scientifica.

Prospettive e direzioni di ricerca

L’opera non si limita a fotografare lo stato dell’arte, ma individua le frontiere della ricerca futura: dall’ottimizzazione delle prestazioni e della scalabilità all’efficienza energetica, dalla resistenza agli attacchi quantistici all’integrazione con tecnologie emergenti. Il Prof. Ferrara e i coautori delineano così una roadmap che orienterà gli sviluppi del settore nei prossimi anni.

La pubblicazione di “Consensus: Fueling Blockchain Innovation and DApp Expansion” conferma il ruolo di primo piano della ricerca italiana nel panorama internazionale delle tecnologie avanzate, consolidando le collaborazioni tra istituzioni accademiche europee, asiatiche e nordamericane in un ambito di crescente rilevanza strategica.