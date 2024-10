Blu Express Airlines investe sull’Aeroporto di Reggio Calabria con nuovi voli

La compagnia aerea Blu-express marchio della Blue Panorama Airlines continua ad investire sull’Aeroporto di Reggio Calabria. Questa mattina, nel corso della conferenza stampa che ha avuto luogo nella Sala Barbaro dell’Aeroporto di Reggio Calabria alla presenza del Sindaco di Reggio, Giuseppe Falcomatà, dell’Assessore alla Mobilità della città di Messina, Gaetano Cacciola e del Consigliere regionale Romeo, il Presidente De Felice ha firmato il contratto tra Sacal Spa e Blue Panorama rappresentata, nella circostanza, dall’Amministratore Delegato della Compagnia, Giancarzo Zeni, finalizzato all’incremento dei voli in partenza dall’Aeroporto dello Stretto.

Infatti, dal prossimo 18 settembre prenderanno avvio i voli Blue Panorama Airlines con collegamenti su Roma Fiumicino bi-giornalieri in entrambe le direzioni ed equipaggi basati sull’Aeroporto di Reggio, che andranno ad aggiungersi ai voli già operati dalla Compagnia per Milano Linate e Torino.

“ Con il raddoppio dei collegamenti con Roma Fiumicino, Blue Panorama sale dunque a 48 voli alla settimana sull’Aeroporto dello Stretto, fra Roma, Milano e Torino, ad orari specificatamente costruiti per servire sia chi parte da Calabria e Sicilia, sia chi ha come destinazione Reggio, Messina e le isole Eolie. Blue Panorama sostiene inoltre la crescente interconnessione dell’aeroporto con le aree di gravitazione naturale, distribuendo sul proprio sito web non solo i voli ma anche le connessioni via mare”. E’ quanto ha affermato nel corso della conferenza stampa Giancarlo Zeni –“l’espansione su Reggio calabria coincide con l’ampliamento della flotta che ha visto l’inserimento a luglio del 4° Boeing 737-800 NextGeneration, che porta la flotta complessiva a 11 velivoli (3 B767 e 8 B737, che salgono a 11 nel picco estivo). La compagnia serve 46 destinazioni fra Europa e Lungo Raggio, e nel 2017 trasporterà oltre 1 milione e mezzo di passeggeri con una crescita rispetto all’anno precedente superiore al 25%”.

Il Presidente di Sacal, Arturo De Felice, nel ringraziare la Blue Panorama ha espresso viva soddisfazione per l’attenzione posta allo scalo Reggino, foriera di una sempre più stretta collaborazione, in sinergia con le Istituzioni locali e regionali. Ciò, soprattutto, per rispondere alle sempre più incalzanti richieste del territorio non solo calabrese ma anche della vicina città Metropolitana di Messina.

I nuovi voli, in vendita a partire da questa mattina sul sito della compagnia www.bluexpress.it, avranno i seguenti orari:

OPERATIVO VOLI (a partire dal 18 sep 2017 – orari locali) Reggio-Roma 07:30 08:45 16:45 18:00

Roma – Reggio 09:30 10:50 18:45 20:05