Bluocean: ecco il bando per il corso in Fotogiornalismo Ambientale e Naturalistico

Bluocean in collaborazione con la Regione Calabria Dip. 7 darà l’opportunità a 15 residenti nel territorio calabrese di poter svolgere gratuitamente il Corso in Fotogiornalismo Ambientale e Naturalistico prodotto da Bluocean e diretto dalle più importanti firme del fotogiornalismo contemporaneo assidui collaboratori di National Geographic e National Geographic Italia.

Tra i docenti Erika Larsen, Gianluca Colla, Giancarlo Ceraudo, Stefano Unterthiner, Marco Pinna, Emiliano Mancuso, Bruno Zanzottera.

L’attività formativa è articolata con moduli originali e innovativi che consentiranno ai partecipanti di formarsi lavorando gomito a gomito con prime firme della fotografia contemporanea e a lavorare alla produzione di reportage in pure stile National Geographic.

A chi è rivolto il corso

Il corso è rivolto a n. 15 residenti della Regione Calabria che abbiano compiuto il 18esimo anno di età alla data di pubblicazione del presente bando. La frequenza sarà gratuita per i vincitori della selezione.

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo allegato al bando, e scaricabile attraverso il sito www.bluocean.it

Come da indicazione del bando, la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 14.00 del 18. 11. 2015 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo bluocean@pec.bluocean.it

Il primo modulo sul campo: Luce a Sud

Il Corso avrà inizio con il primo modulo di shooting sul campo “Luce a Sud” che si terrà dal 25 al 30 novembre 2015, diretto da Erika Larsen fotogiornalista statunitense e collaboratrice di National Geographic.

L’attività formativa verrà svolta, per quanto attiene i moduli d’aula, presso la sede legale della Bluocean srl e, con riferimento ai moduli di shooting/reportage sul campo, in locations di particolare e significativo pregio ambientale e naturalistico e comunque in località specifiche ed idonee allo sviluppo delle tematiche di reportage previste dai singoli moduli.