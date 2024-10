Bluocean’s Workshop, al via i tirocini sul campo per i propri corsisti

Gli Enti ospitano i tirocinanti del Bluocean’s Workshop Corso in Alta Formazione fotogiornalistica patrocinato in esclusiva da National Geographic, attua le previste fasi di prodotto in collaborazione con l’Università per Stranieri.

Il Bluocean’s Workshop, appuntamento di tirocinio sul campo per i propri corsisti presso gli uffici stampa e marketing territoriale degli Enti partner del progetto Bluocean: Regione Calabria, Comuni di Reggio Calabria, Pizzo Calabro, Villa S. Giovanni, Crotone, e la CCIAA di Crotone.

Particolare entusiasmo per i 18 corsisti, la cui attività sarà retribuita da voucher della Regione Calabria, che animeranno per sei mesi spazi istituzionali sempre più importanti nell’economia degli Enti.

Altrettanto interesse e rinnovate aspettative sono state registrate presso gli Enti coinvolti le cui attività potranno essere da subito valorizzate con le nuove competenze messe in campo negli uffici competenti.

I corsisti sono stati selezionati da Bluocean nell’ambito delle proprie attività di Alta Formazione offerte in collaborazione con l’Università per Stranieri di Reggio Calabria.

Nei sei mesi già svolti di attività didattica del Bluocean’s Workshop con moduli d’aula e sul campo i corsisti hanno avuto modo di formarsi attraverso confronti privilegiati con grandi maestri del fotogiornalismo contemporanea come Randy Olson, Melissa Farlow, William Daniels, Pietro Masturzo, Tiziana Faraoni, Daniele Zendroni, Lorenzo Donati, Alessandro Gandolfi e Marco Pinna oltre a sessioni tecniche dirette da esperti in psicologia, giornalismo, giurisprudenza e materie economiche.

Conclusi i prossimi sei mesi di tirocinio presso gli Enti, i corsisti riceveranno il titolo con relativi 57 CFU (Crediti Formativi Universitari).