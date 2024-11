Bluocean’s Workshop: Carsten Peter aiuta i giovani reporter a ‘Mettere a fuoco il proprio talento’

Il Bluocean’s Workshop edizione 2014 “Obiettivo reporter. Metti a fuoco il tuo talento”, si presenta con un programma che conferma l’evento tra gli appuntamenti più prestigiosi nel panorama della didattica fotografica non solo italiana.Patrocinato da National Geographic, di cui Bluocean è partner ufficiale, il programma prevede cinque appuntamenti diretti da altrettanti docenti ed interesserà quattro regioni, Trentino, Veneto, Sicilia e Calabria.Carsten Peter ritenuto il più importante esploratore e fotografo naturalista al mondo, collaboratore assiduo della redazione centrale di National Geographic Washington, dirigerà uno dei cinque moduli del Bluocean’s Workshop, che sarà anche l’unico appuntamento europeo per il 2014 diretto da uno dei “giganti” della fotografia naturalistica e d’azione, il cui ultimo documentario video Extreme Planet sta entusiasmando il pubblico di tutto il mondo.Per l’evento “Dall’Aspromonte all’Etna, incontro con i giganti del Mediterraneo” diretto da Carsten Peter si mobiliteranno al seguito diverse testate giornalistiche europee e statunitensi di settore che seguiranno il team Bluocean nella zona off limit dei crateri dell’Etna, cui si accederà grazie a particolari autorizzazioni dell’Ente Parco dell’Etna, e nell’area più impervia e inesplorata del Parco dell’Aspromonte.I cinque moduli, con lavori d’aula e di reportage “sul campo” che si svolgeranno da maggio a settembre, si propongono quale completo corso di fotogiornalismo diretto dalle prestigiose firme del panorama fotografico italiano e internazionale Carsten Peter, Sergio Ramazzotti, Davide Scagliola, Moria De Zen, Marco Pinna, consentendo un percorso culturale e didattico di assoluto prestigio.Aperto a professionisti e appassionati della fotografia, il Bluocean’s Workshop 2014 costituisce una solida base per intraprendere la carriera del photoreporter e per impadronirsi di nuove competenze utili a sviluppare una propria ricerca visiva.Come trovare la notizia, come svilupparla, come realizzare tecnicamente le immagini, come editare il lavoro e come cercare di commercializzarlo o finalizzarlo in una pubblicazione o in una mostra.A seguire i cinque moduli:Modulo 1 – Formazione d’aula – base Reggio Calabria” Preludio alle immagini. La costruzione del reportage” con Davide Scagliola, dal 2 al 4 maggio 2014.Modulo 2 – Reportage sul campo– base Nicolosi (Catania)”Dall’Aspromonte all’Etna, incontro con i giganti del Mediterraneo” con Carsten Peter, dal 10 al 15 giugno 2014.Modulo 3 – Reportage sul campo – base Treviso”Dal Veneto al Trentino tra arte, natura e mestieri ” con Moria De Zen, dal 23 al 27 luglio 2014.Modulo 4 – Reportage sul campo – Reggio Calabria”La Calabria: profumi e sapori, tra tradizione e innovazione” con Sergio Ramazzotti, dal 29 agosto al 2 settembre 2014Modulo 5 – Formazione d’aula – Reggio Calabria”Compendio ed epilogo di una storia” con Marco Pinna, dal 12 al 14 settembre 2014.