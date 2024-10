Bob Sinclar a Reggio Calabria, i provvedimenti dell’amministrazione comunale

L’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Falcomatà in previsione dell’evento che ospiterà il prossimo 4 agosto il noto DJ Bob Sinclar, ha adottato i provvedimenti per assicurare le necessarie misure di sicurezza, attesa la partecipazione di un elevato numero di persone.

Pertanto mediante l’ordinanza n. 43 dell’1 agosto 2017 il Sindaco Falcomatà ha disposto: «per tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, esercenti nel perimetro ricompreso tra il Lungomare Falcomatà ed il Corso Vittorio Emanuele III, compreso Largo Colombo, degli stabilimenti balneari e dei chioschi sulla via Marina Bassa, il divieto assoluto di vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, almeno 6 ore prima dell’inizio e 3 ore dopo la conclusione della manifestazione predetta programmata per il giorno 04/08/2017»

Al pari è stato disposta deroga ai limiti di rumorosità ambientale entro le ore 4,00 mentre l’Ufficio Tecnico del Traffico con l’ordinanza del 3 agosto ha previsto la chiusura del traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta dalle ore 16,00 del 4 agosto alle ore 7 del 5 agosto 2017 nelle aree attigue il Lungomare Falcomatà.

I provvedimenti integrali sono consultabili su www.reggiocal.it