Bobo Padel Cup in Calabria: Vince la coppia Vieri-Marcolin

Un clamoroso successo di pubblico l’unica tappa Calabrese della “Bobo Padel Cup 2022” al Coolbay tennis e padel “La Marinella”, dove la figura di Christian Vieri si conferma anche a Lamezia un esempio di perseveranza, professionalità e spirito solidale. «Strafelice di essere qui – ha sottolineato l’ex attaccante della Nazionale – Ringrazio la Regione Calabria e ringrazio, soprattutto, Francesco Bevilacqua perché ha voluto in tutte le maniere organizzare questo torneo».

A vincere la Bobo Padel Cup, è stato proprio Bobo Vieri in coppia con Dario Marcolin contro Stefano Fiore e Gigi Di Biagio, con Nicola Ventola pronto ad entrare; in una serata dove il Coolbay ha registrato il pienone di affluenza. Ma la vittoria più importante è arrivata per la città di Lamezia, per lo splendido scenario del Coolbay che ha saputo valorizzare il torneo di padel dei campioni ma, soprattutto, per chi con coraggio continua ad investire nella propria terra dando lustro a tutta la Calabria: Francesco Bevilacqua. «Sono molto soddisfatto di questi successi che stiamo raggiungendo come gruppo Coolbay sia nei lidi che, nell’organizzazione di grandi eventi notturni – afferma l’imprenditore Lametino – Quest’estate i numeri sono stati impressionanti. La Bobo Padel Cup è il fiore all’occhiello che chiude la stagione, l’ho voluta fortemente e i risultati sono stati al di sopra delle aspettative». «Ringrazio l’assessore regionale al Turismo Fausto Orsomarso – conclude Bevilacqua – che c’ha dato, insieme a tante altre associazioni Calabresi, una grande opportunità per far conoscere i luoghi della Calabria». La Bobo Padel Cup, infatti, rientra nella campagna “Turismo Sport e Eventi” di Calabria Straordinaria che ha come obiettivo quello di raccontare e dare risonanza ai luoghi e alle bellezze del nostro territorio.

Due giorni, dunque, quelli del 27 e 28 agosto, all’insegna dello sport, spettacolo ma, soprattutto, beneficenza. Sono stati raccolti, infatti, euro 1.785,80 che andranno in beneficenza, una parte alla Susan G. Komen Italia che opera nella lotta ai tumori del seno; un’altra parte alla Lucky Friends che aiuta i bambini in difficoltà sia a livello fisico che psichico, mentre all’associazione Calabria Cardioprotetta che promuove la cultura della prevenzione e la diffusione della conoscenza delle pratiche di primo soccorso, verrà donato un defibrillatore che sarà posizionato al Coolbay “La

Marinella”.

Insomma, la sapiente alchimia tra spettacolo, sport e beneficenza ha fatto registrare numeri incredibili e riscontri estremamente positivi, riuscendo a creare un importante indotto. Vista la risonanza dell’evento e il modo in cui è stato organizzato, quasi un migliaio di persone hanno gremito le gradinate adiacenti al campo di padel del Coolbay “La Marinella”; migliaia le visualizzazioni sui social grazie alla presentazione dell’evento e la diretta della conferenza stampa; centinaia tra immagini e video delle partite di padel dei campioni; senza dimenticare l’importante spot di positività per Lamezia e tutta la Calabria.