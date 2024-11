Bocale calcio, Nino Spinella nuovo dirigente.

Prende forma il Bocale calcio che anche nella prossima stagione sarà certamente ai nastri di partenza del campionato di eccellenza. Dopo l’ottima annata appena terminata, la società biancorossa guarda al futuro e nei prossimi giorni Cogliandro e soci formalizzeranno l’iscrizione.Il primo colpo del presidente Cogliandro non riguarda il campo, bensì la dirigenza. Dopo aver affidato la comunicazione al giornalista Giuseppe Praticò, entra nei ranghi societari Nino Spinella. Per il nuovo dirigente biancorosso, questa non è la prima esperienza nel calcio dilenttantistico, Nino infatti negli anni passati è stato vicepresidente della Valle Grecanica.Amante dello sport in generale, Spinella entra in società in punta di piedi: “Io sono il signor nessuno – commenta Spinella – per il momento voglio dare semplicemente un mano di aiuto a chi in questi anni ha portato in alto il nome del Bocale”. Il nuovo dirigente ha le idee chiare: “Ho sposato il progetto dei fratelli Cogliandro perché li ritengo persone di un certo livello, persone con un progetto lineare e ben definito”.Spinella non vuole sentir parlare di obiettivi, ma interrogato su un eventuale raggiungimento dei play off al dirigente melitese scappa un sorriso.