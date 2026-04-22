Bocale Calcio Admo, l’Under 19 vola in finale: battuto il Praia Tortora. Adesso la Gioiese

Il Bocale Calcio Admo scrive una pagina importante della propria stagione: oggi, sul campo neutro di Lamezia Terme, l’Under 19 ha superato il Praia Tortora con il punteggio di 1-2, conquistando l’accesso alla finale regionale.

Decisive le reti di Laface e Malara, al termine di una gara intensa, giocata con determinazione, qualità e grande spirito di sacrificio. Una prestazione di testa, cuore e carattere per i ragazzi guidati da mister Luigi Cloro, capaci di confermare quanto di straordinario fatto durante la stagione, dominata sin dall’inizio, e proseguita con autorevolezza anche nella fase playoff.

La finale è in programma martedì a Catanzaro, dove il Bocale Calcio Admo affronterà la Gioiese in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio.

Al termine della gara, grande soddisfazione nelle parole del patron Filippo Cogliandro:

“Il nostro obiettivo era quello di valorizzare i giovani il più possibile e ci siamo riusciti. Per noi è una bellissima soddisfazione. Faccio anche i complimenti al Praia, che ha disputato una partita perfetta. I miei complimenti vanno ai miei ragazzi che, nonostante gli infortuni e le difficoltà di fine stagione, hanno dato il massimo regalando all’intera società una grande gioia. Adesso appuntamento contro la Gioiese, un club amico: che vinca il migliore”.