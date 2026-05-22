Boccia(Pd) ai giovani calabresi: ‘Non chiedete il permesso, sfondate le porte’
“La democrazia senza parità di condizioni materiali non è democrazia. E oggi la prima condizione materiale è la conoscenza: scuola, studio e accesso ai diritti universali” così il senatore dem
22 Maggio 2026 - 08:10 | di Redazione
“La democrazia senza parità di condizioni materiali non è democrazia. E oggi la prima condizione materiale è la conoscenza: scuola, studio e accesso ai diritti universali”.
Così il senatore Francesco Boccia intervenuto, in occasione delle prossime elezioni amministrative, a SottoSotto Politics, podcast calabrese, parlando del rapporto tra giovani, politica e futuro del Mezzogiorno. Nel corso dell’intervista, Boccia ha rivolto un messaggio diretto alle nuove generazioni calabresi:
“Se noi non consentiamo ai ragazzi di avere accesso alla migliore conoscenza possibile e alla migliore condizione di vita possibile, non giocheremo mai la partita europea che ci aspetta nei prossimi decenni”.
Il senatore ha poi invitato i giovani a rompere gli schemi e a non attendere legittimazioni:
“La società va avanti perché qualcuno rompe uno schema. Se nessuno rompe gli schemi si va avanti per inerzia. Ai giovani dico: non chiedete il permesso, sfondate le porte. E quando qualcuno vi dice che non è il vostro momento, quello è il vostro momento”.
Fonte LaPresse
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