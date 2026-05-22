La Calabria ‘vola’ ancora: Occhiuto annuncia due nuove rotte Ryanair, una da Reggio

Da oggi in vendita i biglietti per due nuove collegamenti da e per la Calabria. Uno da Reggio e uno da Crotone

La conferma è arrivata ieri sera, con un post sui social del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Due nuove rotte Ryanair saranno messe in vendita da oggi: Crotone-Milano Malpensa e Reggio Calabria-Milano Bergamo.

Un annuncio che conferma quanto anticipato nei giorni scorsi da CityNow e che rafforza ancora la rete dei collegamenti da e per la Calabria in vista della winter season 2026/2027.

Due nuove rotte per la Calabria

Nel post pubblicato sui social, Occhiuto ha sintetizzato la novità con poche parole: “Da domani in vendita”. Da oggi, dunque, i viaggiatori potranno prenotare i nuovi collegamenti Ryanair.

Le tratte annunciate sono:

Crotone-Milano Malpensa

Reggio Calabria-Milano Bergamo

Due rotte strategiche, pensate per rafforzare i collegamenti con il Nord Italia e ampliare l’offerta degli aeroporti calabresi.

Reggio-Bergamo

Per Reggio Calabria si tratta di una conferma particolarmente attesa. Il collegamento con Bergamo era già emerso nei giorni scorsi, dopo una prima fase di prova avviata nella programmazione primaverile.

Ora la tratta entra nella stagione invernale 2026/2027, segnando un ulteriore passo avanti per il Tito Minniti.

Il volo Reggio-Bergamo rappresenta una connessione importante con la Lombardia, utile per studenti, lavoratori, famiglie e turisti. Una rotta che può intercettare anche la grande comunità calabrese residente al Nord.

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Crotone guarda a Malpensa

Novità anche per l’aeroporto di Crotone, che potrà contare sul collegamento con Milano Malpensa. Un tassello rilevante per lo scalo pitagorico, che negli ultimi mesi ha assunto un ruolo sempre più centrale nella strategia aeroportuale regionale.

La nuova rotta offre una connessione diretta con uno degli scali più importanti d’Italia e amplia le opportunità di mobilità per tutta l’area ionica.

La Calabria continua a volare

L’annuncio di Occhiuto si inserisce in una fase di forte crescita dei collegamenti aerei calabresi. Dopo l’arrivo di Ryanair a Reggio, l’aumento delle frequenze regionali e le nuove rotte già programmate, la Calabria continua ad ampliare il proprio raggio d’azione.

Due nuovi voli, due aeroporti coinvolti, un messaggio chiaro: la regione prova a uscire dall’isolamento e a rendere più semplice viaggiare da e verso il Sud.