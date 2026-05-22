Alfieri a sostegno di Battaglia: ‘Reggio deve continuare il percorso di crescita e credibilità’

Piazza Camagna ha accolto il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, a Reggio Calabria a sostegno del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. All’iniziativa erano presenti il segretario provinciale del Pd Giuseppe Panetta, il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto, insieme a dirigenti, amministratori, militanti e simpatizzanti del partito.

Alfieri in piazza Camagna: “Legalità e squadra credibile”

Nel corso del suo intervento, Alfieri ha sottolineato:

«Mi lega a Mimmo Battaglia un rapporto di amicizia e di stima. Ne conosco le qualità umane e amministrative. In territori complessi come questo servono passione, impegno e pieno rispetto della legalità. È una forza poter contare su una squadra credibile, fatta di candidati e amministratori che ci mettono la faccia ogni giorno».

Risorse europee e Pnrr, l’accusa: “Ritardi e difficoltà”

Il senatore dem ha poi valorizzato il lavoro svolto dall’Amministrazione di centrosinistra sul fronte delle risorse europee e del Pnrr:

«Qui è stato fatto tanto e si vedono i risultati. Ho potuto constatare personalmente i cambiamenti della città. Le risorse europee e il Pnrr rappresentano un’opportunità decisiva, ma il Governo nazionale rischia di compromettere una parte importante dei fondi disponibili, con ritardi e difficoltà nell’attuazione della spesa. Le amministrazioni locali sono state messe in difficoltà dal centrodestra, soprattutto sul fronte della programmazione e della capacità di utilizzare le risorse».

Sull’autonomia differenziata e delle diseguaglianze territoriali, Alfieri ha aggiunto:

«Non possiamo accettare un’Italia divisa nei diritti e nei servizi – ha aggiunto il senatore – Con l’autonomia differenziata e con l’impostazione portata avanti dal ministro Calderoli si rischia di accentuare ulteriormente le distanze tra Nord e Sud, senza garantire gli stessi livelli essenziali di prestazione e senza colmare i divari socio-economici».

Battaglia: “Il resto sarebbe un salto nel buio”

Nel suo intervento conclusivo, Battaglia ha spiegato: