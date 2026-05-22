Alfieri a sostegno di Battaglia: ‘Reggio deve continuare il percorso di crescita e credibilità’
Il senatore dem in città per sostenere la corsa del candidato per il csx: "È una forza poter contare su una squadra credibile"
22 Maggio 2026 - 08:28 | Comunicato stampa
Piazza Camagna ha accolto il senatore del Partito Democratico Alessandro Alfieri, a Reggio Calabria a sostegno del candidato del centrosinistra Domenico Battaglia. All’iniziativa erano presenti il segretario provinciale del Pd Giuseppe Panetta, il senatore e segretario regionale del Pd Nicola Irto, insieme a dirigenti, amministratori, militanti e simpatizzanti del partito.
Alfieri in piazza Camagna: “Legalità e squadra credibile”
Nel corso del suo intervento, Alfieri ha sottolineato:
«Mi lega a Mimmo Battaglia un rapporto di amicizia e di stima. Ne conosco le qualità umane e amministrative. In territori complessi come questo servono passione, impegno e pieno rispetto della legalità. È una forza poter contare su una squadra credibile, fatta di candidati e amministratori che ci mettono la faccia ogni giorno».
Risorse europee e Pnrr, l’accusa: “Ritardi e difficoltà”
Il senatore dem ha poi valorizzato il lavoro svolto dall’Amministrazione di centrosinistra sul fronte delle risorse europee e del Pnrr:
«Qui è stato fatto tanto e si vedono i risultati. Ho potuto constatare personalmente i cambiamenti della città. Le risorse europee e il Pnrr rappresentano un’opportunità decisiva, ma il Governo nazionale rischia di compromettere una parte importante dei fondi disponibili, con ritardi e difficoltà nell’attuazione della spesa. Le amministrazioni locali sono state messe in difficoltà dal centrodestra, soprattutto sul fronte della programmazione e della capacità di utilizzare le risorse».
Sull’autonomia differenziata e delle diseguaglianze territoriali, Alfieri ha aggiunto:
«Non possiamo accettare un’Italia divisa nei diritti e nei servizi – ha aggiunto il senatore – Con l’autonomia differenziata e con l’impostazione portata avanti dal ministro Calderoli si rischia di accentuare ulteriormente le distanze tra Nord e Sud, senza garantire gli stessi livelli essenziali di prestazione e senza colmare i divari socio-economici».
Battaglia: “Il resto sarebbe un salto nel buio”
Nel suo intervento conclusivo, Battaglia ha spiegato:
«È necessario fare una scelta chiara per il futuro della città. Siamo qui a difendere due elementi fondamentali: il futuro di Reggio Calabria e la necessità di costruire un’alternativa credibile al governo della destra. La politica degli annunci ha abituato i cittadini a tante promesse e pochi risultati concreti. Noi, invece, possiamo raccontare ciò che è stato fatto. Abbiamo dato risposte restituendo credibilità a questa città, col welfare, i servizi di prossimità, i nuovi municipi, i contratti di lavori e le stabilizzazioni. Questa Amministrazione ha realizzato opere, risanato situazioni difficili e rimesso in moto processi di sviluppo. Abbiamo trovato un Comune in grande difficoltà e lo abbiamo trasformato con responsabilità e lavoro quotidiano. I cittadini sono consapevoli del percorso compiuto in questi anni – ha concluso Battaglia – il resto sarebbe un salto nel buio, con programmi improvvisati e senza una visione chiara della città. Reggio Calabria deve continuare a crescere, valorizzando il suo ruolo naturale di città del Mediterraneo, crocevia di popoli, culture e opportunità».
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