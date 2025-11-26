Gioia Tauro, da Body & Mind un segno rosso per dire NO alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il centro olistico BODY & Mind ha scelto di trasformare la propria attività quotidiana in un gesto di forte impegno civile.

Durante le lezioni di Pilates e yoga, istruttrici e allieve hanno partecipato indossando sul volto il segno rosso, simbolo ormai riconosciuto della lotta contro la violenza di genere. Un gesto semplice ma potente, capace di unire movimento e consapevolezza, corpo e coscienza.

Parallelamente, il centro olistico ha diffuso un videomessaggio sui propri canali social, invitando la comunità a riflettere e a non restare indifferente. Nel video, le allieve, con tono quasi commosso, pronunciano frasi di solidarietà e speranza.

L’amore non è violenza: la dichiarazione di Nancy Tomasello

Il messaggio diffuso dalle allieve di BODY & Mind ricorda che:

“l’amore non è violenza”

“bisogna avere il coraggio di reagire anche quando è difficile”

“Il mio lavoro e quello del mio team è aiutare le persone a ritrovare equilibrio e forza interiore. Oggi vogliamo che questa forza diventi anche voce contro la violenza”, ha dichiarato Nancy Tomasello – titolare del centro olistico e organizzatrice dell’evento.

L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione e ha dimostrato come anche un centro dedicato al benessere psicofisico possa diventare spazio di sensibilizzazione e solidarietà. Nancy insieme alle sue allieve hanno voluto ricordare che il 25 novembre non è solo una data simbolica, ma un’occasione per ribadire che il silenzio non è mai una scelta.