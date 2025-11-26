Gioia Tauro, da Body & Mind un segno rosso per dire NO alla violenza sulle donne
Una lezione speciale: il centro olistico che invita la comunità a riflettere e a non restare indifferente al tema della violenza di genere
26 Novembre 2025 - 14:55 | Comunicato Stampa
In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il centro olistico BODY & Mind ha scelto di trasformare la propria attività quotidiana in un gesto di forte impegno civile.
Durante le lezioni di Pilates e yoga, istruttrici e allieve hanno partecipato indossando sul volto il segno rosso, simbolo ormai riconosciuto della lotta contro la violenza di genere. Un gesto semplice ma potente, capace di unire movimento e consapevolezza, corpo e coscienza.
Parallelamente, il centro olistico ha diffuso un videomessaggio sui propri canali social, invitando la comunità a riflettere e a non restare indifferente. Nel video, le allieve, con tono quasi commosso, pronunciano frasi di solidarietà e speranza.
L’amore non è violenza: la dichiarazione di Nancy Tomasello
Il messaggio diffuso dalle allieve di BODY & Mind ricorda che:
- “l’amore non è violenza”
- “bisogna avere il coraggio di reagire anche quando è difficile”
“Il mio lavoro e quello del mio team è aiutare le persone a ritrovare equilibrio e forza interiore. Oggi vogliamo che questa forza diventi anche voce contro la violenza”, ha dichiarato Nancy Tomasello – titolare del centro olistico e organizzatrice dell’evento.
L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione e ha dimostrato come anche un centro dedicato al benessere psicofisico possa diventare spazio di sensibilizzazione e solidarietà. Nancy insieme alle sue allieve hanno voluto ricordare che il 25 novembre non è solo una data simbolica, ma un’occasione per ribadire che il silenzio non è mai una scelta.