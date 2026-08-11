Bodyguard morto in Calabria dopo il pestaggio, fermate due persone
Antonio Perrotta il 34enne deceduto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca
11 Agosto 2026 - 15:48 | di Redazione
Due persone sono state sottoposte a fermo, emesso dalla Procura della Repubblica di Paola, nell’ambito delle indagini per la morte di Antonio Perrotta, il 34enne di Fuscaldo, deceduto dopo un pestaggio all’esterno di una discoteca a Sangineto.
Le indagini sono state eseguite dalla squadra mobile di Cosenza e del commissariato di Diamante e dai carabinieri delle compagnie di Paola e Scalea.
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