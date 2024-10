Vaccini Covid, il report 10 febbraio: Calabria in fondo alla classifica per somministrazioni

Come procede la campagna di vaccinazione anti-Covid in Italia? Quali sono i dati aggiornati per il Paese e, nello specifico, per la Calabria? CityNow risponde a queste domande con un “bollettino” dei vaccini con il report della situazione nazionale e regionale.

I dati della campagna di vaccinazione in Italia

Secondo il report aggiornato alle ore 07:30 del 10 febbraio 2021, in Italia sono state somministrate 2.699.495 dosi a fronte di 1.214.139 vaccinati (soggetti a cui sono state somministrate la prima e la seconda dose di vaccino ndr.).

Nello specifico, si tratta di 1.700.301 di donne e 999.194 uomini.

Il “bollettino” dei vaccini anti-Covid riportato dal sito del Governo, al momento, fornisce i dati riguardanti il prodotto Pfizer-Biontech (2.778.750 dosi) e Moderna (112.800). Non sono ancora, invece, disponibili i dati riguardanti AstraZeneca che solamente nella giornata di ieri è stato distribuito fra le diverse Regioni.

Somministrazione per età

16-19 : 2.757;

: 2.757; 20-29 : 279.709;

: 279.709; 30-39 : 415.470;

: 415.470; 40-49 : 518.529;

: 518.529; 50-59 : 695.629;

: 695.629; 60-69 : 433.077;

: 433.077; 70-79 : 99.016;

: 99.016; 80-89 : 147.466;

: 147.466; 90+: 107.842.

Somministrazioni per categoria

Operatori Sanitari e Sociosanitari : 1.888.116;

: 1.888.116; Personale non sanitario : 489.245;

: 489.245; Ospiti Strutture Residenziali : 285.759;

: 285.759; Over 80: 36.375.

La vaccinazione in Calabria

Nonostante l’Italia si trovi al 93,4%, la Calabria è abbastanza indietro rispetto alle altre Regioni, tanto da finire sul fondo della classifica, al penultimo posto con il 78,8% delle somministrazioni.

Nella Regione meridionale, infatti, le dosi somministrate sono 63.008 su 79.990 dosi consegnate. Nello specifico, si tratta di 32.753 donne e 30.255 uomini. Un dato che rispecchia la tendenza nazionale, dove però il divario è maggiore.

