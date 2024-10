Bombino contro Falcomatà: ‘Vuole fare in 5 mesi quello che non ha fatto in 5 anni’

La riflessione è quella di Giuseppe Bombino, possibile candidato sindaco di Reggio Calabria che, in un lungo post su Facebook parla direttamente all’attuale primo cittadino.

E in un tempo nel quale ci si attenderebbero i bilanci e le consegne di fine mandato , questa congiuntura ci obbliga ad assistere agli ulteriori annunci del Sindaco Falcomatà che, in piena confusione grammaticale e sintattica, continua a declinare i verbi al futuro, anziché al passato. Reputo singolare, oltreché irriguardoso, che l’uso di quei verbi sia riferito ad opere, interventi ed iniziative contenuti nel programma elettorale del Sindaco, nel 2014 , e di cui la Città non ha mai veduto nulla”.

“Su alcune rilevanti questioni, sicuramente non alla portata di Giuseppe Falcomatà , è inutile ritornare. Mi riferisco, ad esempio, all’assenza di visione strategica per la Città e alla mancata valorizzazione delle ingenti risorse collegate al processo di metropolizzazione di Reggio; e ancora, al sistematico inutilizzo o disimpegno di Fondi, alla vicenda dell’Aeroporto Interregionale dello Stretto; penso, inoltre, all’episodio che ha comportato la mutilazione del Waterfront, alla imbrogliata conduzione della faccenda dei TIR, alla inefficace gestione del Decreto Reggio.

Il professore, che solamente qualche giorno fa si è detto ‘a disposizione della comunità‘, prosegue:

“Lasci stare, Falcomatà. Non pensi di costruire in 5 mesi ciò che non ha neanche immaginato in più di 5 anni. Vi è un tempo per ogni cosa! Utilizzi questa concessione ricevuta, che ha fin troppo ritardato le istanze di una Città ormai piegata, per pianificare, semmai, il progressivo ritorno ad una “pseudo-normalità” che chiede creatività e impegno, inventiva e regole, innovazione e coraggio, ma che esige anche una organizzazione responsabile e sicura, oltreché la definizione di misure di sostegno all’economia locale, ad esempio intervenendo sugli indicatori fiscali e tariffari di attrattività del territorio.

Attraversiamo una temperie eccezionale, le cui implicazioni sul sistema socio-economico, e non solo, sono non del tutto note. Altrettanto eccezionali devono essere, pertanto, le iniziative per “ridiscutere” princìpi e vincoli che “limitano” le azioni delle Amministrazioni.

Ma una cosa appare certa: l’impatto di questa emergenza avrà un riverbero assai lungo. In un momento in cui, da più parti, ci si appella alla “rivisitazione” di Patti, Trattati e Accordi, la rinegoziazione di provvedimenti e procedure dovrebbe costituire un obiettivo irrinunciabile della Politica, soprattutto per non schiacciare definitivamente le aree economicamente più fragili e depresse del nostro Paese”.