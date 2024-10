Bonacchi: ‘Non potevo dire di no a una società come la Reggina’

Certamente uno dei migliori in campo. Dopo la vittoria con la Vibonese, si è presentato in sala stampa il difensore Bonacchi: “Vivo di cultura del lavoro e metto le mie potenzialità a disposizione del gruppo. Sono qui per lottare insieme a questi fortissimi calciatori e per raggiungere a fine anno l’obiettivo che conosciamo benissimo. Stiamo lavorando bene, manca poco per essere un grande gruppo. Gioco dove il mister mi chiede, indifferentemente difesa a tre o a quattro. Mi piace attaccare, difendere. Ripeto, sono sempre a disposizione. Dopo la vittoria del campionato con il Campobasso, in estate ci siamo sentiti con mister Pergolizzi e ho dato la mia disponibilità, ma soprattutto non potevo dire di no a una società come la Reggina“.

Leggi anche