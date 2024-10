Al via la bonifica del sottopasso Sorgente: l’appello di Neri ai cittadini perbene – VIDEO

Nella giornata di oggi, mercoledì 19 agosto, sono iniziati i lavori di bonifica del sottopasso che porta alla spiaggia della “Sorgente”.

Sul posto erano presenti l’assessore Zimbalatti ed il vicesindaco Neri. Quest’ultimo ha affermato:

”Basta teatrini di una determinata parte politica che non offre mai soluzioni, non godiamo nel vedere questi scempi provocati da cittadini che vogliono il male della nostra città”.

Neri sottolinea:

“Desidero rivolgermi ai cittadini attraverso un appello, dedicato ai cittadini per bene della nostra città (la maggior parte): impegniamoci a tutelare le nostre bellezze. Ridurre questo luogo in uno stato simile non è cosa civile, invito, dunque, tutti gli abitanti a mantenere pulita quest’area nel tempo”.

Il vicesindaco aggiunge con forza:

“Non è possibile nonostante ci troviamo in piena campagna elettorale, assistere a teatrini di una certa parte politica che siede attualmente in consiglio comunale, attiva semplicemente a riprendere le brutture della nostra città, senza mai fornire una soluzione, senza mai avere in mano una risposta concreta. Siamo qui a dare risposte efficaci perché non godiamo nel vedere luoghi così belli deturpati da incivili da chi non ama la nostra città”.