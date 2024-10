Bonzo Music Day: Campo Calabro omaggia Lillo Bonzo

di Domenico Arcudi – Riuscita niente male quella del «Bonzo Music Day», evento musicale tenutosi nella Piazza Caduti di Nassiriya (nota come Piazza Municipio) nella serata del 7 agosto in cui si è omaggiato Angelo Crea, noto ai più come «Lillo Bonzo»; volto locale dell’anarchia, ristoratore e proprietario di un chioschetto situato nella medesima piazza, attivo fino alla dipartita di questi, avvenuta il 28 settembre 2017. Riuscita niente male quella del «Bonzo Music Day», evento musicale tenutosi nella Piazza Caduti di Nassiriya (nota come Piazza Municipio) nella serata del 7 agosto in cui si è omaggiato Angelo Crea, noto ai più come «Lillo Bonzo»; volto locale dell’anarchia, ristoratore e proprietario di un chioschetto situato nella medesima piazza, attivo fino alla dipartita di questi, avvenuta il 28 settembre 2017.

La serata, il cui tema principale era l’allegria e la voglia di vivere del Bonzo, è stata aperta dal gruppo musicale a tema “Piper Band” (chiamato così in onore dell’omonimo locale Romano nel quale ha mosso i primi passi Patty Pravo), i cui “pezzi forti” sono prevalentemente brani degli anni ’60 e ’70, fino a protrarsi ai primi anni ’80 (tra questi, “Amore disperato” di Nada). Subito dopo l’esibizione dei Piper Band, che ha intrattenuto egregiamente i presenti; si è esibita la cantante Chiara Furfari, nota per aver partecipato alla prima edizione del programma “The Voice”, proponendo e reinterpretando ai presenti i brani in chiave acustica “Geordie” di Fabrizio De André, “Zombie” dei Cranberries ed, infine, un suo brano.

A seguire, si sono esibiti alcuni amici e concittadini del Bonzo, i quali hanno riproposto brani della tradizione canora locale più altri brani del loro repertorio musicale.