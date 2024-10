Il boom del gioco online durante il primo trimestre del 2020

È stato registrato un buon avvio di anno, lungo questa prima parte del 2020, per il settore del gioco online. In particolare il segmento dei casinò online ha ottenuto buoni riscontri di pubblico, approfittando anche del lockdown che ha praticamente azzerato il gioco di tipo fisico, sia in Italia sia nel resto del mondo. Molto male anche per il circuito internazionale del betting online, mentre ad approfittarne sono stati i casinò digitali.

Non tutti, visto che per il circuito dei casinò online presenti in Italia ci sono state delle perdite. Sono risultati in crescita siti come Sisal e Betsson, così come si registrano buone entrate per il circuito del gioco legale con licenza che propone soluzioni differenti di gioco, incluso un pay-off più conveniente ed elevato per i suoi clienti abituali. In generale il settore dei casinò online prosegue sul trend che si era già registrato lungo la seconda parte del 2019, con una crescita percentuale che si è attestata tra il 17 e il 15%. In particolare il dato risulta essere buono, se si esclude il poker online, che già da qualche anno non riesce più a convertire e ad attirare quella massa critica che lo hanno reso il volano perfetto per il settore del gambling online.

Dati incoraggianti sono giunti però dal primo trimestre del 2020, per tutto il settore del gioco digitale, gaming e gambling, con alcune specifiche attrattive che hanno davvero raggiunto traguardi ragguardevoli in questa prima parte dell’anno. In particolare sono andati molto bene giochi come le slot NetBet, i video poker, la roulette digitale e giochi di abilità come il baccarat e il blackjack.

Periodicamente vengono immessi nuovi prodotti come si può leggere attraverso siti specializzati come AGIMEG, canale di informazione giornalistica sul mercato del gioco, sia di tipo digitale che di tipo fisico terrestre. Tuttavia i dati migliori si sono registrati al momento per quanto concerne tutto il settore dell’intrattenimento che va da Netflix ai giochi sulle app. Il segmento dei live casinò e giochi come video poker in questo momento sono in ascesa come tutti i servizi a distanza in generale. Diversi tavoli di blackjack e altro ancora, il tutto in modalità live per smartphone, tablet e PC. Gli utenti oggi cercano un tipo di gioco comodo e sicuro, affidabile e capace di proporre soluzioni nuove e altre, rispetto all’offerta più convenzionale e mainstream legata al circuito Sisal.

Non è certo un caso se durante il mese scorso di maggio, ci sono state realtà di gioco piuttosto consolidate che hanno perso terreno rispetto a siti emergenti che si sono saputi creare una loro nicchia e un buon flusso di utenti attivi e disposti a giocare e a scommettere su altri casinò online. Da un punto di vista statistico, bisogna però vedere come proseguirà questo 2020, visto che a breve dovrebbe tornare in scena lo sport.

In Italia, in Spagna e in Inghilterra tutto è pronto per il ritorno del calcio di massima divisione, mentre in Germania la Bundesliga ha già ricominciato. Per quanto riguarda il settore del betting online il mese di giugno dovrebbe quindi segnare un ritorno in grande stile, anche se gli Europei di calcio sono stati spostati al 2021 e non ci sono ancora date certe, per quanto riguarda le competizioni internazionali di Europa e Champions League. Per il momento il bilancio semestrale per il circuito del gioco digitale, denota una crescita esponenziale, sia in Europa sia per il mercato statunitense.