Borgo Croce, il sogno...raddoppia. Dalla Metro City un secondo pulmino

Ripartito il format di CityNow “Live Break”. Giovedi 5 settembre il primo appuntamento con l’approfondimento settimanale della nostra testata, come sempre incentrato sulle novità e gli aggiornamenti legati alla politica, la cultura, la cronaca e l’attualità.

Nel corso della prima puntata della nuova stagione (CLICCA QUI per rivederla) non solo le polemiche e le scintille legate alla politica, con il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace e il consigliere di opposizione Massimo Ripepi che si sono confrontati sul caso scuole inagibili a Reggio Calabria e la delibera di ferragosto.

Spazio anche alla bella notizia che arriva da Borgo Croce. Dopo che uno o più stupidi hanno pensato di spegnere un sogno dando alle fiamme il pulmino dell’associazione (ottenendo invece il pronto riscatto e la corsa alla solidarietà di tutta Reggio), CityNow ha lanciato la raccolta fondi per acquistare un nuovo pulmino.

Strepitosa la risposta di imprenditori, associazioni, politici e semplici cittadini: in una settimana, raccolti più dei 7 mila euro necessari per l’acquisto in nuovo pulmino. Dagli studi di CityNow, comprensibile la gioia e la felicità di Mariagrazia Chirico, presidente dell’associazione Borgo Croce.

“Siamo senza parole. Non ci aspettavamo una risposta così forte e immediata da parte dei cittadini, ringraziamo di cuore chiunque ha contribuito alla raccolta fondi, donando anche un euro. Abbiamo ricevuto messaggi da ogni parte del mondo, da persone che hanno visitato in questi anni Borgo Croce e anche da chi vuole farlo prossimamente. Non vediamo l’ora di colorare il nuovo pulmino, e andremo avanti con i nostri progetti e colorando ancora di più Borgo Croce e il nostro sogno. Siamo tutti impazienti di ripartire, vogliamo organizzare un Natale, che già lo scorso anno ci ha dato grandi soddisfazioni, ancora più bello e ricco di iniziative”, le parole di Mariagrazia Chirico.

Il sogno di Borgo Croce…si raddoppia. Nel corso di Live Break, la presidente dell’associazione Borgo Croce ha ringraziato anche la politica per il sostegno, da destra e sinistra, e in particolare la Città Metropolitana per il supporto che permetterà di avere presto un secondo pulmino per Borgo Croce.

“Lo scorso Natale abbiamo avuto ben 40 mila visitatori nel corso di tutto il mese, eravamo costretti a noleggiare le navette per far fronte alla gestione di questo afflusso importante. Ben venga quindi il secondo pulmino e grazie alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per la decisione di supportare Borgo Croce”.

Si attendono di conoscere a breve i dettagli e le modalità che permetteranno all’associazione, grazie alla decisione della Metro City, di avere un secondo pulmino a disposizione dopo quello appena acquistato grazie all’iniziativa lanciata da CityNow e al contributo di oltre 130 donatori.