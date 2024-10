Nuovo pulmino per Borgo Croce: acquistato il mezzo, il sogno è realtà!

La raccolta fondi “Un pulmino per Borgo Croce” ha finalmente raggiunto il suo obiettivo: il nuovo mezzo è stato ufficialmente acquistato! Dopo il bonifico effettuato da CityNow, Francesco Chirico rappresentante dell’associazione Borgo croce ha completato il passaggio di proprietà del Fiat Iveco 20 posti con Marco Vitale dell’associazione ASD Sporting Club che era titolare del mezzo

Vitale, che aveva messo in vendita il pulmino su Subito.it al prezzo di 7.000 euro, ha anche deciso di donare diversi accessori mai utilizzati per il veicolo, tra cui un estintore, copri poggiatesta, un kit bloccaruote, un kit di primo soccorso, un terzo stop, sensori di parcheggio, un orologio LED per autobus, una striscia LED per gli sportelli, un kit LED di ingombro e un triangolo supplementare. Questa generosa donazione renderà il nuovo pulmino ancora più sicuro e funzionale per le esigenze dell’associazione.

Il pulmino è ora in procinto di essere trasportato presso Progetto 5 per la brandizzazione, che aggiungerà un tocco distintivo al veicolo grazie a una grafica personalizzata. A breve vi daremo ulteriori notizie sull’avanzamento di questa fase.

Nel frattempo, Marco Vitale, Professore di Scienze Motorie presso l’IIS Nostro Repaci di Villa San Giovanni e Alessandro Vitale, Presidente dell’ASD Sporting Club di Reggio Calabria, hanno annunciato due nuove iniziative per continuare a supportare Borgo Croce: “Dona un fiore a Borgo Croce” e “Una giornata di Sport a Borgo Croce”. Questi eventi contribuiranno a mantenere alta l’attenzione e il sostegno verso la comunità, promuovendo la bellezza e la vitalità del borgo.

L’acquisto del pulmino rappresenta un importante traguardo, reso possibile dalla generosità di tanti donatori e dall’impegno di chi ha creduto fermamente in questo progetto. Grazie a questa catena di solidarietà, Borgo Croce potrà continuare a crescere, accogliendo nuovi visitatori e mantenendo vivo il suo spirito di rinascita e comunità.

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che hanno contribuito, dimostrando che insieme si possono superare le difficoltà e realizzare sogni. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulla brandizzazione del nuovo pulmino e sulle prossime iniziative per festeggiare questo successo straordinario!