Inaugurato il nuovo pulmino a Borgo Croce. Gaetano Nucera: “Simbolo di rinascita”

La forza della solidarietà. Inaugurato a Borgo Croce un nuovo pulmino grazie alla raccolta fondi promossa da City Now

Il presidente della Coop. Libero Nocera, Gaetano Nucera, intervenuto nel corso della manifestazione ufficiale di consegna del nuovo pulmino a Borgo Croce, dichiara:

Un plauso va a CityNow, di cui la cooperativa Libero Nocera è editrice, e al suo direttore editoriale Davide Nucera, che ha promosso la raccolta fondi che ha consentito l’acquisto di un nuovo pulmino per l’associazione Borgo Croce.

Leggi anche

Un evento di rinascita per la comunità

La manifestazione tenuta domenica al borgo più che per inaugurare un nuovo pulmino ha il valore di celebrare la forza e la generosità di una comunità che ha saputo trasformare un evento doloroso in un’occasione di rinascita. Quando un vile atto di vandalismo ha distrutto il mezzo dell’associazione di Borgo Croce, sembrava che una parte importante del lavoro di questa comunità fosse andata persa.

Grazie alla risposta straordinaria di tanti cittadini, aziende e associazioni, siamo riusciti a restituire un simbolo essenziale per il borgo affinché l’associazione potesse riprendere il proprio lavoro prezioso, riportando i visitatori a scoprire il cuore autentico di Borgo Croce.

La forza della solidarietà

Ogni donazione ha rappresentato una pietra per la ricostruzione e una testimonianza di fiducia nella nostra capacità di sostenerci l’un l’altro nei momenti difficili. Un grazie particolare va anche all’azienda Progetto Touring di Santo Frascati che ha effettuato i lavori per la brandizzazione del mezzo e a Piero Golfo, direttore di Bisestyle, che ne ha progettato la bellissima grafica.

Questo pulmino non è soltanto un mezzo di trasporto, ma è il simbolo della solidarietà, un esempio tangibile di come la nostra comunità sia in grado di reagire e di ripartire con ancora più forza e unità.