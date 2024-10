“Borgo dei borghi 2019”, come votare Bova

Il termine sta per scadere ed il vostro voto potrebbe contribuire a far eleggere il comune in provincia di Reggio Calabria, il 'più bello d'Italia'

Il ‘Borgo dei borghi‘, programma di Rai 3, torna con una nuova edizione. Il programma televisivo ha svelato agli italiani, nelle scorse puntate, le bellezze della Penisola, da nord a sud.

Adesso è quasi giunta l’ora della finale, che andrà in onda domenica 20 ottobre. In diretta nazionale verrà eletto il borgo più bello d’Italia, scelto tra i venti più votati. I borghi partecipanti sono 60 borghi, tre per ciascuna regione.

La Calabria è rappresentata da Bova, il borgo in provincia di Reggio Calabria, nel suo centro storico vivono 500 abitanti. Il suo nome deriva dal termine greco boua, che significa gregge.

La nostra regione vede in gara anche Rocca Imperiale e Fiumefreddo Bruzio, due bellissimi borghi in provincia di Cosenza. Nel centro storico di Rocca Imperiale vivono 900 abitanti. Il nome è un omaggio all’imperatore Federico II di Svevia, che qui decise di costruire il suo castello.

Nel centro storico di Fiumefreddo Bruzio vivono, invece, 200 abitanti. Il suo nome deriva da Flumen frigidum, il fiume di acqua potabile che sgorga dalla roccia nei pressi del paese.

COME VOTARE

I 60 borghi da votare sono suddivisi per regione. L’utente può esprimere 1 voto al giorno per ogni regione, per un massimo totale di 20 preferenze quotidiane. Le votazioni via web potranno essere espresse dalle ore 16 del 2 settembre 2019 fino alle ore 23. 59 del 17 ottobre 2019.

Il termine sta per scadere ed il vostro voto potrebbe contribuire a far eleggere il comune in provincia di Reggio Calabria, il ‘più bello d’Italia‘.

Il voto espresso dagli utenti del sito, infatti, servirà ad indicare i venti borghi –uno per regione -che prenderanno parte alla serata finale in onda in diretta il 20 ottobre 2019. Alla serata finale accederanno,infatti,i borghi che, per ciascuna regione, avranno ottenuto il maggior numero di voti sul sito web dedicato.

Non hai ancora votato? Ecco come fare: