A San Giovanni di Gerace prende forma il ‘Borgo Summer Festival’

Prende forma il Borgo Summer Festival, evento musicale che porterà nella locride migliaia di persone per assistere ad una o più delle otto serate programmate. Un progetto tale da poter essere invidiato da qualsiasi località turistica, frutto di un investimento economico di un gruppo di privati, innamorati del loro territorio.

“Lavoriamo – ha commentato Giovanni Galluzzo, uno degli organizzatori – per completare la rosa di artisti che si esibiranno a San Giovanni di Gerace dal 7 al 14 agosto. L’iniziativa è nata per contribuire alla crescita del territorio, attraverso la creazione di un Festival unico, importante e di richiamo per tutto il sud Italia. Puntiamo, come penso sia evidente, ad ospitare ad agosto tutti i cantanti delle hits dell’estate 2024. La nostra è anche un’iniziativa per il rilancio del territorio con un investimento mirato e possibili, forse ovvie, ricadute economiche locali. Opportunità anche per tanti giovani che lavoreranno al nostro fianco a questo ambizioso progetto, nato da un’idea di alcuni amici e oggi concretizzatosi. Vogliamo dimostrare che con la programmazione e il lavoro serio, si possono realizzare valide iniziative o, forse meglio ancora dire, veri e propri sogni”.