Borse di Studio assegnate. Da domani il Ludos Soccer Camp 2019

Sta per partire il progetto della Ludos Vecchia Miniera. iscrizioni sempre aperte

Giuseppe Gatto 2006 e Beatrice Iiriti 2010, sono i vincitori della Borsa di Studio Ludos Soccer Camp.

Alla presenza del presidente della Ludos Vecchia Miniera Adriano Minniti, i due atleti che hanno brillato durante i percorsi tecnici e motori, sono stati premiati dal dott. Diano, direttore dell’agenzia formativa “Centro Beni Culturali“, la quale ha sostenuto l’iniziativa permettendo loro di poter prendere parte gratuitamente al Ludos Soccer Camp 2019 in programma da lunedi 10 giugno fino al prossimo 2 di agosto.

Appuntamento quindi a lunedi 10 giugno presso il campo sportivo di S. Antonio. per dare il via alla prima settimana di questo splendido ed entusiasmante percorso. Apri il link per ulteriori dettagli: