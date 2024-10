Calcio, le favorite di Bortolo Mutti: ‘E quando si accende Menez…’

L'analisi del tecnico ex Reggina e Cosenza sul campionato di B

Sabato contro l’Entella, il martedi successivo l’atteso derby al Granillo con il Cosenza. Gazzetta del Sud ha intervistato il doppio ex Bortolo Mutti. Questo il passaggio che riguarda la Reggina e la coppia Denis-Menez: “Bisogna stare con i piedi per terra, la strada è lunga e le insidie sempre dietro l’angolo. In questo campionato da sempre regnano equilibrio ed incertezza. Lecce, Monza e Spal hanno irrobustito i loro organici, ma anche la Reggina si è rinforzata a dovere.

Leggi anche

Menez si è perfettamente calato in una categoria a lui sconosciuta, stesso discorso per Denis. Mi dicono che tra i due c’è grande feeling anche fuori dal campo. Jeremy contro Salernitana e Pescara è stato decisivo, nel momento in cui si accende tutto diventa più facile”.