Botta e risposta tra Canale e Marcianò: ‘Non potevo ricevere complimento migliore’

"C’è qualcuno che con incomprensibile astio pensa di screditarmi". Le parole della candidata sindaca per Reggio Calabria

“C’è qualcuno che con incomprensibile astio pensa di screditarmi dichiarando che sono espressione dello “sceriffo” Gratteri”.

Sono queste le parole attraverso cui Angela Marcianò, in un post su Facebook, replica alle accuse di Rosy Canale. La candidata a sindaco di Reggio Calabria non ci pensa due volte a mostrarsi fiera del suo ‘retaggio’ e risponde in rima a chi crede di screditarla.

“Benissimo, ribadisco che per me il Procuratore Gratteri è un eroe. E rappresenta la parte migliore della nostra Calabria. Non potevo ricevere complimento migliore”.