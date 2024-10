Botteghelle e Tempietto ospiteranno la Fiera della Madonna della Consolazione

L’amministrazione comunale si prepara in vista delle festività settembrine in onore della Madonna della Consolazione. Per l’occasione l’esecutivo Falcomatà ha predisposto l’organizzazione delle aree e dei siti che ospiteranno gli eventi di richiamo della tradizione popolare.

E’ stata individuata l’area del Tempietto a mare per l’insediamento degli operatori dello spettacolo viaggiante, le classiche “giostre”, a cui si abbineranno postazioni di gastronomia e dolciumi.

L’area di Botteghelle invece ospiterà la fiera vera e propria: “le bancarelle”.

Per i commercianti saranno riservate in tutto 150 postazioni.

Botteghelle accoglierà in particolare l’esposizione dei prodotti del settore non alimentare quali i tipici recipienti di vimini e ferro battuto, l’antiquariato, l’artigianato calabrese ed etnico, i giocattoli e le piante.

Sono previsti alcuni punti di vendita anche al centro storico, lungo le traverse perpendicolari del Corso Garibaldi, piazza Campagna, viale Amendola e infine al Santuario dell’Eremo.

Notevoli sono state le istanze recepite dalla giunta comunale circa la necessità di preservare il decoro e l’arredo urbano, specialmente nelle aree, quale Piazza Duomo, oggetto di un importante opera di restyling e pavimentazione.

Ad esito del confronto tuttavia gli assessori hanno unanimemente optato per autorizzare comunque gli stand al centro storico, compresa Piazza Duomo, che tradizionalmente ospita i venditori di mostaccioli e frutta secca. Dolciumi ritenuti simboli da preservare, espressione del calore della festa e dei ricordi legati alla tradizione reggina.

Tuttavia è stato dato indirizzo al settore attività produttive di prescrivere accortezze maggiori al fine di assicurare il decoro e la pulizia dei luoghi: in linea generale tutti i gazebo saranno di colore bianco con teli resistenti al fuoco.