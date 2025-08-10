City Now

Calabria, due morti per botulino: nove gli indagati, cinque sono medici

14 persone ricoverate dopo aver mangiato panini contaminati. Indagati l'ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto e 5 medici

10 Agosto 2025 - 14:57 | Redazione

morti botulino

Diventano nove gli indagati dalla Procura di Paola (Cosenza) nell’ambito dell’inchiesta per le intossicazioni da botulino dopo aver mangiato panini con salsiccia e cime di rapa acquistati da un commerciante ambulante a Diamante.

Tra gli intossicati sono morti Luigi di Sarno, 52enne di Cercola, nel Napoletano, e Tamara D’Acunto, di 45 anni, mentre altre 14 persone sono ricoverate nell’ospedale di Cosenza.

Tra gli indagati ci sono l’ambulante, tre responsabili delle ditte produttrici del prodotto inquinato da botulino e 5 medici di due strutture sanitarie del cosentino che hanno avuto in cura di Cercola e D’Acunto prima del decesso.

Fonte ansa.it

Procura della RepubblicaCosenzaDiamante Cronaca